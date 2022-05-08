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Şişli'de 'acil telefon etmem gerekiyor' dedi; Turistin cep telefonunu çaldı

#İstanbul#Şişli#Polis
Şişlide acil telefon etmem gerekiyor dedi; Turistin cep telefonunu çaldı

ŞİŞLİ'de, bir kişi, yakınını araması gerektiğini söyleyerek yaklaştığı yabancı turistin cep telefonunu çaldı. Şüphelinin telefonla konuştuğu sırada aniden kaçmaya başladığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, 25 Nisan günü 01.30 sıralarında, Mecidiyeköy Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, T.B. isimli şüpheli, yaklaştığı Ukrayna uyruklu A.P. isimli kadına, yakınını acil arayacağını söyleyerek telefonunu kullanmak istedi. Turistin telefonunu vermesi üzerine şüpheli, bir numara çevirerek telefonla konuşmaya başladı. T.B., bir süre telefonla konuştuktan sonra koşarak olay yerinden uzaklaştı.

Telefonu çalınan A.P. isimli kadın, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, kadının verdiği eşkal doğrultusunda şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Şüphelinin üzerinde bulunan cep telefonu ise yabancı turiste teslim edildi.

Hırsızlık anları, güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheli, birini arayacağını bahane ederek turistin cep telefonunu alıp, konuşmaya başlıyor. Telefonla konuşarak sokakta dolaşan şüpheliyi, yabancı turistin de adım adım takip ediyor. Şüpheli, bir süre sonra aniden koşmaya başlıyor. Telefonu çalınan A.P. isimli turistin de peşinden koştuğu görülüyor.

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#İstanbul#Şişli#Polis

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