Şişli'de açıkta bırakılan elektrik kabloları köpeği öldürdü, esnaf tepkili...

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Barutçular Sokak'ta 25 Ocak Salı günü 'Miel' isimli Sırp tazısı cinsi köpek, sahibinin arkadaşı tarafından gezdiriliyordu. 'Miel' bir anda kablosu açık olan aydınlatma direğine yöneldi. Yönelmesi ile birlikte açık bırakılan kablolardaki elektrik akımına kapıldı.

Miel'i gezdiren kadın çevredekilerden yardım istedi. Çevredeki bir esnaf Miel'i sokak lambasından uzaklaştırarak, kalp masajı yaptı. Kalp masajının ardından Miel'i aracına koydu, veterinere götürdü. Miel veterinerde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Köpeğin sahibi şikayetçi olacağını belirtti. Öte yandan olay güvenlik kamerasına da yansıdı.

"BİR ÇOCUK DA SOKAK LAMBASINA DOKUNABİLİRDİ"

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Esnaf Eyüp Beyhan, "İçeride oturuyorduk, bir çığlık sesi geldi. Köpek yerde hareketsiz yatıyordu. Bir esnaf arkadaşım kalp masajı yaptı. Ardından da kucaklayıp veterinere götürdü. Köpek direğe dokunduğu an hareketsiz olarak kaldı. Elektrik firması çalışanları dün geldi bir işlemler yaptı. O kabloları kapattı. Bir çocuk da oraya dokunabilirdi" dedi.

Berber Emre Atabey ise, "Bu lambadaki kablolar uzun süredir açıktaydı. Elektrik kaçağı var mı yok mu kimse bilmiyordu. Ta ki köpek ölene kadar" diye konuştu.