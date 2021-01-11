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Gündem
Murat DELİKLİTAŞ-Hasan YILDIRIM-Ersan SAN/İstanbul,(DHA)-
Haber Giriş: 11.01.2021 - 14:20 | Son Güncelleme:

Şişli'de 6'ncı kattan düşen kadın hayatını kaybetti! Oğlu fenalık geçirdi

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İstanbul Şişli'de 8 katlı binanın 6'ncı katında oturan Gülten Sokuluoğlu, henüz belirlenemeyen bir nedenle pencereden aşağıya düştü. Sokuluoğlu hayatını kaybederken, cenazesi incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Annesinin ölümünü duyarak olay yerine gelen oğlu, fenalık geçirdi. Polis, emekli bankacı olduğu öğrenilen Gülten Sokuluoğlu'nun düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili çok yönlü olarak soruşturma başlattı.

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  • Şişlide 6ncı kattan düşen kadın hayatını kaybetti Oğlu fenalık geçirdi
  • Şişlide 6ncı kattan düşen kadın hayatını kaybetti Oğlu fenalık geçirdi
  • Şişlide 6ncı kattan düşen kadın hayatını kaybetti Oğlu fenalık geçirdi
  • Şişlide 6ncı kattan düşen kadın hayatını kaybetti Oğlu fenalık geçirdi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Merkez Mahallesi Halaskargazi Caddesi 193 numarada 10.30 sıralarında meydana gelen olayda, 8 katlı binanın 6'ncı katında oturan Gülten Sokuluoğlu, henüz belirlenemeyen bir nedenle evinin penceresinden düştü. Yaklaşık 25 metre yükseklikten kaldırıma düşen Sokuluoğlu, olay yerinde hayatını kaybetti. Annesinin ölümünü duyarak olay yerine gelen oğlu, fenalık geçirdi.

CENAZESİ MORGA KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, ceset üzerinde incelemelerde bulundu. Sokuluoğlu'nun cenazesi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

ÇOK YÖNLÜ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis, emekli bankacı olduğu öğrenilen Gülten Sokuluoğlu'nun düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili çok yönlü olarak soruşturma başlattı.

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