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Şişli'de 5 katlı binada yangın:1 yaralı

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#Yangınişişli#İstanbul#Polis
Şişlide 5 katlı binada yangın:1 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2023 04:05

İstanbul Şişli'de 5 katlı binanın ikinci katında yangın çıktı. Yangın sırasında 1 kişi yaralanırken, çatıda mahsur kalan kişi ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Yangın, saat 02.00 sıralarında İzzetpaşa Mahallesi Deniz Sokak'ta 5 katlı binanın ikinci katında bilinmeyen bir nedenle çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Şişlide 5 katlı binada yangın:1 yaralı

ÇATIYA ÇIKIP YAN BİNAYA GEÇTİ

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın sırasında yaralanan 1 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Binanın üst katında dumandan etkilenen bir kişi ise çatıya çıkarak yan binaya geçti. Çatıda mahsur kalan vatandaş, itfaiye ekiplerinin yardımıyla merdiven aracına alınarak kurtarıldı.

Şişlide 5 katlı binada yangın:1 yaralı

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Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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#Yangınişişli#İstanbul#Polis

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