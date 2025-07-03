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Şişli'de 3 günlük bebeğini canlı canlı çöpe attı! İfadesi kan dondurdu

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#Şişli#Canlı Bebek#Anne
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2025 14:13

Şişli'de bebeğini canlı canlı çöpe bırakan vicdansız anne tutuklandı. Şüphelinin evinden çıkarken poşete koyduğu bebeği daha sonra çöpe bırakması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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ŞİŞLİ’de H.B. isimli bir anne, 3 günlük bebeğini çöp konteynerine attı. 7 saat sonra çevredekiler tarafından bulunan bebek tedavi altına alındı. Bebeğin çöpe konteynerine bırakıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Anne tutuklanırken, ifadesinde bakamadığım için attım dediği öğrenildi.

Olay, 29 Haziran'da saat 21.30 sıralarında Meşrutiyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde yürüyen çevredeki vatandaş, çöp konteynerinin yanından geçerken bir hareketlilik olduğunu gördü.

Şişlide 3 günlük bebeğini canlı canlı çöpe attı İfadesi kan dondurdu

Bunun üzerine polis ekiplerini arayan kişi, ‘çöpte yeni doğmuş bir bebek var, beze sarılmış halde duruyor’ ihbarında bulundu. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerine geldiklerinde poşet içerisinde konulmuş bir bebek olduğunu gördü.
Şişlide 3 günlük bebeğini canlı canlı çöpe attı İfadesi kan dondurdu
7 SAAT SONRA BULUNDU

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Bebek, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından Şişli polisi çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, bir kadının yanında çocukla olay yerine geldiğini ve beyaz poşet içerisindeki bebeği gece saatlerinde bırakıp uzaklaştığını belirledi. Bebeğin ise çöpe bırakıldıktan 7 saat sonra bulunduğu tespit edildi.

‘BAKAMADIĞIM İÇİN ÇÖPE ATTIM’

Çalışmalara devam eden polis ekipleri, kimliğini tespit ettikleri H.B. isimli anneyi yakaladı. Gözaltına alınan H.B. ifadesinde, bebeğine bakamadığı içi çöpe attığını söyledi. Adliyeye sevk edilen H.B., ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bebeğin ise yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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#Şişli#Canlı Bebek#Anne

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