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Şişli'de 24 yaşındaki genç evinde ölü bulundu: Telefonundan not çıktı

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#Umut Kaya#Şişli#Cenaze
Şişlide 24 yaşındaki genç evinde ölü bulundu: Telefonundan not çıktı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2026 10:46

Şişli‘de Umut Kaya (24), işten dönen ablası Çiğdem Kaya (28) tarafından evinde ölü bulundu. Yaklaşık 2 ay önce nişanlısından ayrıldığı öğrenilen Kaya’nın cep telefonunda bir de not bulundu. Kaya’nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken, incelenmek üzere telefonuna el konuldu. Şüpheli ölüm olarak değerlendirilen olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Olay, dün saat 18.30 sıralarında Gülbahar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre işten eve gelen Çiğdem Kaya, kardeşi Umut Kaya’yı evin salonunda hareketsiz halde buldu. Çiğdem K., 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

Şişlide 24 yaşındaki genç evinde ölü bulundu: Telefonundan not çıktı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Umut Kaya’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

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Şişlide 24 yaşındaki genç evinde ölü bulundu: Telefonundan not çıktı

2 AY ÖNCE NİŞANLISINDAN AYRILMIŞ

Polis ekiplerine bilgi veren Çiğdem K.'nin, kardeşinin yaklaşık 2 ay önce nişanlısı Sema Ö.‘den ayrıldığını ve bu süreçten olumsuz etkilendiğini söylediği öğrenildi. Yapılan incelemede Umut Kaya’ya ait cep telefonunda bir de not bulundu. Polis ekipleri tarafından el konulan telefon incelemeye alındı.

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Şişlide 24 yaşındaki genç evinde ölü bulundu: Telefonundan not çıktı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerine gelen doktor, Kaya’nın ölümünü şüpheli olarak değerlendirdi. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Umut Kaya’nın cenazesi, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Şişlide 24 yaşındaki genç evinde ölü bulundu: Telefonundan not çıktı

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#Umut Kaya#Şişli#Cenaze

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