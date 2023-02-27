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Şişli'de 2 katlı metruk bina kısmen çöktü

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#Şişli#İstanbul#Ev
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2023 17:01

Şişli'de boş olduğu öğrenilen iki katlı metruk bina kısmen çöktü. Çökme esnasında binanın altından kimsenin geçmemesi ise muhtemel bir can kaybı veya yaralanmayı önledi. Vatandaşlar yıkılmayan eski binalardan tedirgin olduklarını dile getirdi.

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Olay, saat 13.00 sıralarında Şişli Feylesof Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süredir kullanılmayan iki katlı metruk binanın ön kısmı sokakta yayaların sıklıkla geçtiği merdivenlerin üzerine çöktü. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. O esnada yoldan kimsenin geçmemesi muhtemel bir can kaybı ya da yaralanmayı önledi.

"BELEDİYENİN BÖYLE YERLERİ TESPİT EDİP YIKMASI GEREKİYOR"

Bu tarz eski yapılardan endişe duyduklarını ve önlem alınması gerektiğini belirten mahalle sakini Rabia Enük, "Binanın çöktüğünü görmedik ama her sabah buradan gelip geçiyoruz. İnsanların üzerine çökerse kötü olur. Belediyenin böyle yerleri tespit edip yıkması gerekiyor. Vatandaşlar her sabah buradan çıkıp işlerine gidiyor. Depremin neler yaptığını gördük. Ne acılar yaşadık, böyle şeyler bir daha yaşanmasın. Burada sürekli hayvanlarımızı besliyoruz, kedilerimiz var. Burada güneşleniyorlar, üstlerine gelirse yazık olur" dedi.

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Rabia Enük’ün eşi Abdurrahman Enük ise, "Her sabah buradan geçiyoruz, belediyenin bir çare bulması lazım. Böyle evlerin temizlenmesi lazım. Burada kimse yoktu. Bayağıdır önüne sac çekilmiş vaziyette duruyor, korumasını yapmışlar ama deprem olursa böyle yerlerin çoğu çöker" diye konuştu.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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#Şişli#İstanbul#Ev

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