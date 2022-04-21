Sisli yolda kamyona arkadan çarptı: 1 ölü 1 yaralı

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Çarpmayla hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Karagöz ve yanındaki arkadaşı Hasan B. ağır yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, sıkışan iki kişiyi yarım saatte güçlükle çıkardı. Sürücü Temel Karagöz sağlık ekiplerine teslim edilirken, Hasan B.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

HASTANEYE KALDIRILDI



Karagöz ambulansla Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Hastanesi’ne kaldırıldı. Kamyon şoförü Serhat Orcan, “Normal seyrinde gidiyordum. Arkadaş birdenbire hızlı gelip vurdu. Ya uykuluydu anlamadı, bilemiyorum. Kazadan sonra otomobilde iki kişi gördük” dedi. Orcan ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken jandarma ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.