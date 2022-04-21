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Sisli yolda kamyona arkadan çarptı: 1 ölü 1 yaralı

#İstanbul#Kaza#Kuzey Marmara Otoyolu
Sisli yolda kamyona arkadan çarptı: 1 ölü 1 yaralı

İstanbul’dan Ankara yönüne giden Temel Karagöz’ün kullandığı otomobil, dün 07.00 sıralarında, sisin hâkim olduğu Kuzey Marmara Otoyolu’nun Çekmeköy Reşadiye mevkisinde, önündeki Serhat Orcan yönetimindeki kamyona arkadan çarptı.

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Çarpmayla hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Karagöz ve yanındaki arkadaşı Hasan B. ağır yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, sıkışan iki kişiyi yarım saatte güçlükle çıkardı. Sürücü Temel Karagöz sağlık ekiplerine teslim edilirken, Hasan B.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Karagöz ambulansla Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Hastanesi’ne kaldırıldı. Kamyon şoförü Serhat Orcan, “Normal seyrinde gidiyordum. Arkadaş birdenbire hızlı gelip vurdu. Ya uykuluydu anlamadı, bilemiyorum. Kazadan sonra otomobilde iki kişi gördük” dedi. Orcan ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken jandarma ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

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#İstanbul#Kaza#Kuzey Marmara Otoyolu

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