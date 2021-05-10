Şişli ve Beşiktaş'ta kapı topuzlarını böyle çaldı

Şişli ve Beşiktaş’ta apartmanların giriş kapısı üzerinde bulunan kapı topuzları farklı tarihlerde çalındı. Harekete geçen ekipler, Şişli ve Beşiktaş’ta hırsızlık yapılan adreslerin güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Polis, görüntülerden hırsızlık şüphelisinin U.T.,(39) isimli kişi olduğunu belirledi. Şüpheli U.T. önceki gün Şişli Hüsrev Gerede Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen U.T.’nin yapılan sorgulamasında 2021 yılı içerisinde Kadıköy’de meydana gelen "Açıktan Hırsızlık" olayının faili olarak arandığını da tespit etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından "Açıktan Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli U.T.'nin serbest bırakıldığı öğrenildi. Öte yandan şüpheli U.T.'nin apartmanların giriş kapısı üzerinde bulunan kapı topuzlarını sökme anları da güvenlik kameralarına yansıdı.

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