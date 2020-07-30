MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriŞişli ve Avcılar'da uyuşturucu satıcılarına operasyon kamerada
GeriGündem Şişli ve Avcılar'da uyuşturucu satıcılarına operasyon kamerada
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Ali ABLAY / İSTANBUL , (DHA)
Haber Giriş: 30.07.2020 - 10:45,Son Güncelleme:

Şişli ve Avcılar'da uyuşturucu satıcılarına operasyon kamerada

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Şişli ve Avcılar'da uyuşturucu satıcılarına operasyon kamerada
Abone Olgoogle-news

ŞİŞLİ ve Avcılar'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yabancı uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon anları ise polis kamerasına yansıdı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarını teknik ve fiziki takibe aldı. Çalışmalarını tamamlayan narkotik polisi Pazartesi günü Şişli ve Avcılar'da operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlarda yabancı uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 3 kilo 790 gram metamfetamin, 35 gram toz esrar, 32 extacy hap, 43 sentetik hap, 2 hassas terazi, 10 bin 410 lira, 400 Dolar ve 100 Euro ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'nde bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle