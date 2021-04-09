Şişli Posta Kodu kaçtır? İstanbul'un ilçesi Şişli'nin ve mahallelerinin Posta Kodları

Tarih 2005 yılını gösterdiğinde Dünya Posta Birliği tarafından ülkeler için posta kodu belirlendi. 190 ülkenin 117'sinin posta kodu almıştır.

Türkiye'de Posta Kodları Ne İçin Kullanılır?

Türkiye'de ki her ilin ve ilçenin kendilerine ait özgün posta kodu bulunmaktadır. Bu yüzdendir ki bir yerden başka bir yere gönderilen postaların üzerlerindeki kod önem taşımaktadır. Herkes en azından kendi ilinin posta kodunu bilmelidir.

Şişli Posta Kodu Kaçtır?

İstanbul Türkiye'nin nüfusu en yüksek şehri olarak bilinmektedir. Bu karmaşık ve kalabalık şehir için posta kodu ayrı bir önem arz etmektedir. Şişli ilçesinin posta kodu 34360'dır. Şişli ilçesine ait 25 adet mahalle bulunmaktadır.

İstanbul'un İlçesi Şişli'nin ve Mahallelerinin Posta Kodları Kaçtır?

Şişli, 19 Mayıs Mahallesi Posta Kodu: 34360

Şişli, Bozkurt Mahallesi Posta Kodu: 34375

Şişli, Eskişehir Mahallesi: 34375

Şişli, Cumhuriyet Mahallesi 34380

Şişli, Duatepe Mahallesi34379

Şişli, Paşa Mahallesi34379

Şişli, Esentepe Mahallesi34394

Şişli, Fulya Mahallesi: 34394

Şişli, Gülbahar Mahallesi: 34394

Şişli, Feriköy Mahallesi: 34377

Şişli, Yayla Mahallesi: 34377

Şişli, Halaskargazi Mahallesi: 34371

Şişli, Halideedipadıvar Mahallesi: 34382

Şişli, Harbiye Mahallesi: 34367

Şişli, İzzetpaşaçiftliği Mahallesi: 34387

Şişli, Kuştepe Mahallesi: 34387

Şişli, Mecidiyeköy Mahallesi: 34387

Şişli, Meşrutiyet Mahallesi: 34363

Şişli, Halilrıfatpaşa Mahallesi: 34384

Şişli, Kaptanpaşa Mahallesi: 34384

Şişli, Mahmutşevketpaşa Mahallesi: 34384

Şişli, Ergenekon Mahallesi: 34373

Şişli, İnönü Mahallesi: 34373

Şişli, Şişlimerkez Mahallesi: 34381

Şişli, Teşvikiye Mahallesi: 34365

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara