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Haber Giriş: 09.04.2021 - 04:42 | Son Güncelleme:

Şişli Posta Kodu kaçtır? İstanbul'un ilçesi Şişli'nin ve mahallelerinin Posta Kodları

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Şişli Posta Kodu kaçtır? İstanbul'un ilçesi Şişli'nin ve mahallelerinin Posta Kodları

Tüm ülkelerin kolay ulaşım ve sınıflanması için kullanılmaktadır. Bu seri numaralar zincirini kullanmayan sadece 2 ülke vardır. Yalnızca İrlanda ve Gana da posta kodu kullanmayan ülkeler arasında bulunmaktadır. Ulaşımdan tutun iletişime tüm karışıklıkların önüne geçmek için çıkarılmıştır. Eski zamanlardan beri kullanılmaktadır. Birçok devlet ve özel sektör işinde de kullanılmaktadır. Buna ek olarak Dünya Posta Birliği kurularak bu numaralar resmiyet kazanmıştır. İşte, tüm detaylar.

Tarih 2005 yılını gösterdiğinde Dünya Posta Birliği tarafından ülkeler için posta kodu belirlendi. 190 ülkenin 117'sinin posta kodu almıştır.

 Türkiye'de Posta Kodları Ne İçin Kullanılır?

 Türkiye'de ki her ilin ve ilçenin kendilerine ait özgün posta kodu bulunmaktadır. Bu yüzdendir ki bir yerden başka bir yere gönderilen postaların üzerlerindeki kod önem taşımaktadır. Herkes en azından kendi ilinin posta kodunu bilmelidir.

 Şişli Posta Kodu Kaçtır?

 İstanbul Türkiye'nin nüfusu en yüksek şehri olarak bilinmektedir. Bu karmaşık ve kalabalık şehir için posta kodu ayrı bir önem arz etmektedir. Şişli ilçesinin posta kodu 34360'dır. Şişli ilçesine ait 25 adet mahalle bulunmaktadır.

 İstanbul'un İlçesi Şişli'nin ve Mahallelerinin Posta Kodları Kaçtır?

 Şişli, 19 Mayıs Mahallesi Posta Kodu: 34360

 Şişli, Bozkurt Mahallesi Posta Kodu: 34375

 Şişli, Eskişehir Mahallesi: 34375

 Şişli, Cumhuriyet Mahallesi 34380

 Şişli, Duatepe Mahallesi34379

 Şişli, Paşa Mahallesi34379

 Şişli, Esentepe Mahallesi34394

 Şişli, Fulya Mahallesi: 34394

 Şişli, Gülbahar Mahallesi: 34394

 Şişli, Feriköy Mahallesi: 34377

 Şişli, Yayla Mahallesi: 34377

 Şişli, Halaskargazi Mahallesi: 34371

 Şişli, Halideedipadıvar Mahallesi: 34382

 Şişli, Harbiye Mahallesi: 34367

 Şişli, İzzetpaşaçiftliği Mahallesi: 34387

 Şişli, Kuştepe Mahallesi: 34387

 Şişli, Mecidiyeköy Mahallesi: 34387

 Şişli, Meşrutiyet Mahallesi: 34363

 Şişli, Halilrıfatpaşa Mahallesi: 34384

 Şişli, Kaptanpaşa Mahallesi: 34384

 Şişli, Mahmutşevketpaşa Mahallesi: 34384

 Şişli, Ergenekon Mahallesi: 34373

 Şişli, İnönü Mahallesi: 34373

 Şişli, Şişlimerkez Mahallesi: 34381

 Şişli, Teşvikiye Mahallesi: 34365

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