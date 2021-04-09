Şişli Posta Kodu kaçtır? İstanbul'un ilçesi Şişli'nin ve mahallelerinin Posta Kodları
Tüm ülkelerin kolay ulaşım ve sınıflanması için kullanılmaktadır. Bu seri numaralar zincirini kullanmayan sadece 2 ülke vardır. Yalnızca İrlanda ve Gana da posta kodu kullanmayan ülkeler arasında bulunmaktadır. Ulaşımdan tutun iletişime tüm karışıklıkların önüne geçmek için çıkarılmıştır. Eski zamanlardan beri kullanılmaktadır. Birçok devlet ve özel sektör işinde de kullanılmaktadır. Buna ek olarak Dünya Posta Birliği kurularak bu numaralar resmiyet kazanmıştır. İşte, tüm detaylar.
Tarih 2005 yılını gösterdiğinde Dünya Posta Birliği tarafından ülkeler için posta kodu belirlendi. 190 ülkenin 117'sinin posta kodu almıştır.
Türkiye'de Posta Kodları Ne İçin Kullanılır?
Türkiye'de ki her ilin ve ilçenin kendilerine ait özgün posta kodu bulunmaktadır. Bu yüzdendir ki bir yerden başka bir yere gönderilen postaların üzerlerindeki kod önem taşımaktadır. Herkes en azından kendi ilinin posta kodunu bilmelidir.
Şişli Posta Kodu Kaçtır?
İstanbul Türkiye'nin nüfusu en yüksek şehri olarak bilinmektedir. Bu karmaşık ve kalabalık şehir için posta kodu ayrı bir önem arz etmektedir. Şişli ilçesinin posta kodu 34360'dır. Şişli ilçesine ait 25 adet mahalle bulunmaktadır.
İstanbul'un İlçesi Şişli'nin ve Mahallelerinin Posta Kodları Kaçtır?
Şişli, 19 Mayıs Mahallesi Posta Kodu: 34360
Şişli, Bozkurt Mahallesi Posta Kodu: 34375
Şişli, Eskişehir Mahallesi: 34375
Şişli, Cumhuriyet Mahallesi 34380
Şişli, Duatepe Mahallesi34379
Şişli, Paşa Mahallesi34379
Şişli, Esentepe Mahallesi34394
Şişli, Fulya Mahallesi: 34394
Şişli, Gülbahar Mahallesi: 34394
Şişli, Feriköy Mahallesi: 34377
Şişli, Yayla Mahallesi: 34377
Şişli, Halaskargazi Mahallesi: 34371
Şişli, Halideedipadıvar Mahallesi: 34382
Şişli, Harbiye Mahallesi: 34367
Şişli, İzzetpaşaçiftliği Mahallesi: 34387
Şişli, Kuştepe Mahallesi: 34387
Şişli, Mecidiyeköy Mahallesi: 34387
Şişli, Meşrutiyet Mahallesi: 34363
Şişli, Halilrıfatpaşa Mahallesi: 34384
Şişli, Kaptanpaşa Mahallesi: 34384
Şişli, Mahmutşevketpaşa Mahallesi: 34384
Şişli, Ergenekon Mahallesi: 34373
Şişli, İnönü Mahallesi: 34373
Şişli, Şişlimerkez Mahallesi: 34381
Şişli, Teşvikiye Mahallesi: 34365
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