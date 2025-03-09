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Şişli Kaymakamlığı izinsiz gösterilerin yasaklandığını açıkladı

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#Şişli Kaymakamlığı#İzinsiz Gösteriler#Gösteri Yasağı
Şişli Kaymakamlığı izinsiz gösterilerin yasaklandığını açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Mart 09, 2025 02:16

Şişli Kaymakamlığı yaptığı basın açıklamasıyla Şişli İlçesi’ndeki izinsiz gösterilerin 3 gün süreyle yasaklandığını açıkladı.

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Şişli Kaymakamlığı'nın yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Çeşitli marjinal grupların, sosyal medya mecralarında organize olarak Şişli İlçesi’nde izinsiz gösteri düzenleyeceğine dair hazırlık yaptığı tespit edilmiştir. Şehrimizin ve hemşehrilerimizin huzurunu bozmaya yönelik organize olmaya çalışan bu grupların izinsiz eylem ve basın açıklamalarına izin verilmeyecektir. Bu kapsamda Şişli İlçemizde 9-10-11 Mart tarihlerinde her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklaması Şişli Kaymakamlığı tarafından yasaklanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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#Şişli Kaymakamlığı#İzinsiz Gösteriler#Gösteri Yasağı

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