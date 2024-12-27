Şişli hazır 2025’i bekliyor... Işıl ışıl yeni yıl coşkusu

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Şişli’nin genç belediye başkanı Resul Emrah Şahan, yaklaşık iki hafta boyunca, trafiği aksatmamak için geceleri süren hummalı bir çalışmayla ilçenin çehresini değiştirmiş. Belediyenin kasasından bin lira bile harcamamış. Seneye ise çıtayı daha yukarıya taşımayı şimdiden kafasına koymuş. Bu tasarımların ilham kaynağını merak ediyoruz. “Amerika’yı yeniden keşfetmeye gerek yok” hatırlatmasında bulunan Başkan Şahan, “Dünyada çok örnek var. Barcelona’ya, Amsterdam’a, Berlin’e baktık ama tasarımlarınızı buranın dinamiklerine göre yapmak zorundasınız. Enerji verimliliğini de kullanarak, sokak genişliği, aydınlatma direği, sokaktan geçen kamyona kadar her şeyi hesaplamak zorundasınız. Dolayısıyla özgün tasarım zaten kendini gösteriyor” diyor.

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Fotoğraflar: Murat ŞAKA

HER SOKAKTA BAŞKA BİR SÜRPRİZ

Şahan, İstanbul’un kalbi olarak gördüğü Şişli’nin önemini şu sözlerle aktarıyor: “Burası turizmin, alışverişin merkezi. İstanbul’un çekim merkezi. İnsanların bir araya gelebileceği bu alanların tasarımlarını, aydınlatmalarını, yeni yıla girerken biraz farklılaştırmak, yeni bir kent mekânı arzusuyla yola çıktık. İnsanlar yeni bir yıla girdiklerini görerek moral buluyor. Hepimizin moral bulmaya, kenti hissetmeye ihtiyacı var. Kamunun tasarruf yaptığı şu dönemde, turizmin de çekim merkezi olan Şişli’deki potansiyeli açık ve şeffaf şekilde kullandık. Böyle çözdük. Kasamızdan bin lira bile çıkmadı. Şişli’nin bu gücü var. Etkinlik yapmaktan geri durmayacağız. Sloganımız, ‘Yeni yılda birlikteyiz. İstanbul’un kalbi Şişli’deyiz’ dedik. İnsanları mutlu etmek, yeni yıla girerken umut aşılamak, moral vermek, kentin dinamik hayatına renk katmak istedik.

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Hürriyet muhabiri Fatma Aksu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile konuştu.

14 ŞUBAT’A KADAR DEVAM EDECEK

Bir vücutta kan nasıl kalpten atıyorsa, İstanbul’un da kalbi Şişli; morali, umudu buradan yayacağız. Mottomuz bu. İnsanlar buraya gelip ışıkları görmeyecek sadece. Sokakta gezerken birden bir caz konseri çıkacak karşısına. Diğer sokakta başka bir konser. Bu enerjiyi, bu morali 2 ay boyunca, yani şubat sonuna kadar, biraz daha çeşitlendirip, etkinlikleri de renklendirerek devam ettirmek istiyoruz.”

ABDİ İPEKÇİ MEYDANI ŞIKIR ŞIKIR

Kentin kutlama noktalarından biri olan Abdi İpekçi Meydanı, bu yıl ışıl ışıl tasarımlarıyla göz kamaştırıyor. Meydanda kurulan dev yılbaşı ağacı, etrafındaki ışıklı koridorlar ve dekoratif süslemeler vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Caddenin yapısına uygun olarak, yüksek geçişli ışıklandırmalar ile oluşturulan yürüyüş alanları, her adımda yılbaşı coşkusunu hissedebilmenizi sağlıyor. Bu meydanın ziyaretçileri, çektikleri selfie ve fotoğrafları, Şişli Belediyesi’ni etiketleyerek sosyal medya hesaplarından yayınlamaları karşılığında, bütün çay ve kahvelerini, meydanda konumlanan mobil Kent Kafe’den bedava yudumluyor.

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Şişli’nin ışıl ışıl caddelerinde gezenler bol bol fotoğraf çekiyor.

RUMELİ CADDESİ’NDE YILBAŞI TAKI

Başkan Şahan’ın anlatımıyla Avrupa başkentlerini bile kıskandıran şehir mobilyalarıyla süslenen Şişli’yi gezerken, bizi ilk olarak Rumeli Caddesi’ndeki dev yılbaşı takı karşılıyor. Taklardan oluşan ışıltılı tünelin enerjisi, yerini çoktan alan sokak çalgıcılarının ve müziğin temposu, ziyaretçileri kendine çekiyor. Gençler, çocuklarıyla gelen aileler bir yandan kendilerini müziğin ritmine kaptırırken, bir yandan da ellerinde telefonlarla yeni yıl hatırası çekerek bu anları ölümsüzleştiriyor.