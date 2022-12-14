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Şişli Belediyesi'nin çatı katından düşen stajyer hayatını kaybetti

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#İstanbul#Şişli#Şişli Belediyesi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 14, 2022 14:41

Şişli Belediyesi’nin çatı katından düşen stajyer Emine Sağlam (18) hayatını kaybetti.

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Olay, Şişli Belediyesi’nde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, belediyede stajyer olarak çalışan Nişantaşı Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi 18 yaşındaki Emine Sağlam, henüz belirlenemeyen bir nedenle 5. kattaki çatıdan zemine düştü.

Şişli Belediyesinin çatı katından düşen stajyer hayatını kaybetti

Gelen gürültüyle olay yerine koşan görevliler sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibi Emine Sağlam’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Şişli Belediyesinin çatı katından düşen stajyer hayatını kaybetti

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Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı’nın incelemelerinin ardından ceset Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

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#İstanbul#Şişli#Şişli Belediyesi

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