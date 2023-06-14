Şişli Belediyesi önünde işçilerden protesto

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“Taşerona Hayır. İnsanca Yaşanacak Ücret, Güvenceli Çalışma İstiyoruz" yazılı pankart açan işçiler, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan taşeron sisteminin kaldırılmasını istedi.İşçiler adına basın açıklamasını okuyan Taner Kaya “Bizler Şişli Belediyesi bünyesinde çalışan işçileriz. Bizler Şişli Belediyesi'nin Avrupa Birliği fonlarıyla sürdürdüğü Komşu Kart projesinde çalışan taşeron işçileriz. Belediye bünyesinde uzun yıllardır Komşu Kart projesi işçisi olarak çalışmamıza rağmen belediye bizleri, işçileri olarak görmemektedir. Bizler belediyeye ait iştirak şirketlerde dahi çalışmıyoruz. Komşu Kart işçileri olarak taşeronun taşeronuyuz. Her yıl belirli süreli sözleşmeyle işe girişimiz yenileniyor, bu nedenle kıdem tazminatı hakkın elimizden alınıyor. Uzun mesailerde çalışmamıza rağmen taşeronun taşeronu olduğumuz için 8 bin 500 lira asgari ücretle çalıştırılıyoruz.

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Buradan Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'e seslenmek istiyoruz. Taleplerimize kulak tıkamayın. Şişli Belediyesi'ndeki taşeronun taşeronu uygulamasını kaldırın.

CHP Genel Başkanına, Kemal Kılıçdaroğlu'na da sesleniyoruz. 'Taşeronu kaldıracağız' dediniz ancak bizler hala taşeron da çalıştırılıyoruz. Bu taşeron zulmüne artık dayanacak gücümüz kalmadı.

Taşeron da çalışmak istemiyoruz" dedi.İşçiler, geriye dönük kıdem tazminatı, bayram ikramiyesi, mesai ücretleri gibi haklarının yasal faiziyle verilmesini, Komşu Kart işçilerinin Şişli Belediyesi iştiraki olan Kent Yol A.Ş. bünyesine alınmasını istiyor. (DHA)