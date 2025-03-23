Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın savcılık ifadesine ulaşıldı

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Başsavcılık tarafından İBB Başkanı İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Şahan'ın da aralarında yer aldığı 7 şüpheli hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunda ifadesi alınan Şahan'a terör örgütü PKK/KCK'nın elebaşı Duran Kalkan ve Bese Hozat'ın yanı sıra Yıldırım Kaya'nın örgüte müzahir yayın yapan haber ajansı üzerinden yaptıkları açıklamaları okunup, bazı sorular soruldu.

Adı okunan kişileri tanımadığını dile getiren Şahan, "Biz, CHP olarak 2019'da 'İstanbul İttifakı' adını verdiğimiz bir uzlaşı sağladık. Bu sayede 2024 yılındaki yerel seçimde İBB ve 26 ilçe belediyesi kazandık. Bu uzlaşı içerisinde tüm siyasi partiler vardı. Bizim için bu ittifak Türkiye ittifakıdır. Örgüt mensuplarının beyanları kendilerini bağlar." dedi.

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'BU İNSANLAR KENDİ İNİSİYATİFLERİYLE PARTİ DEĞİŞİKLİĞİ YAPMIŞ OLABİLİRLER'

Şahan'a İBB ile ilçe belediyeleri meclis üyesi ve belediye başkan yardımcılarından oluşan 18 kişinin terör suçundan kayıtlarının olduğunu, bu kişilerin 2024 yerel seçimlerinden yaklaşık 1 ay öncesinde genellikle HDP'den CHP'ye üye olarak geçtiklerinin belirlendiği bildiren savcılık, "Bu şahısların meclis üyesi olarak gösterilmesi kim veya kimler tarafından sağlandı? Siz bu şahısların terör örgütüyle iltisaklı olduğu yönünde herhangi bir bilgiye sahip miydiniz?" sorusunu yöneltti.

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Şahan, "Bu insanlar kendi inisiyatifleriyle parti değişikliği yapmış olabilirler. Daha sonra CHP Genel Merkezi'ne başvuru yapıp adaylık sürecine girmiş olabilirler. Bu konulardan haberdar değilim. Nitekim başvuru süreçlerinde YSK tarafından adli sicil kayıtları kontrol ediliyor ve engel durum olmaması halinde seçime katılım sağlıyorlar. Dolayısıyla başka yöntemle bu şahısların terör örgütleriyle irtibatlı ya da iltisaklı olduklarını anlamak mümkün değildir." yanıtı verdi.

Terör suçlarından haklarında işlem yapılan 90 farklı kişiyle irtibatı olduğu tespitine ilişkin diyecekleri sorulan Şahan, İPA Başkanlığı, İBB İmar Komisyon üyeliği, Şişli Belediyesi Başkan Yardımcılığı ve belediye başkanlığı görevlerini yaptığını, birçok vatandaşta numarasının bulunduğunu, her dönemde binlerce kişi tarafından arandığını, bu kişilerin terörle irtibatlı olup olmadığını bilemeyeceğini savundu.

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'AZAD BARIŞ'LA İLGİLİ İBARELERDEN ŞU AN BİLGİ SAHİBİ OLDUM'

Şahan, Eski HDP Genel Başkan Yardımcısı Azad Barış ile tanışıklıklarına dair soru üzerine, bu kişiyle ilk kez 2019 seçimlerinden sonra karşılaştıklarını, sosyolog, siyaset bilimci ve araştırmacı olarak tanıdığını, ara sıra görüşür hale geldiklerini belirterek, "Bana göstermiş olduğunuz açık kaynak araştırma tutanağında adı geçen Azad Barış'la ilgili ibarelerden şu an bilgi sahibi oldum. Barış isimli şahsın bu yönüyle ilgili bilgim yoktur." ifadelerini kullandı.

Tanık beyanlarına göre terör örgütüyle iltisaklı kişilerin işe alımlarını sağladığı iddialarını da yanıtlayan Şahan, "Liyakati önceleyen bir insanım. Bu konuda mevcut çalışma arkadaşlarım incelenebilir. Siyasi parti ve diğer aidiyetler önemsizdir. Keza her parti ve görüşten yönetmiş olduğum belediyede görevli yöneticiler bulunmaktadır. Özellikle son 11 ayda yaptığım atamalara bakılırsa bu görülecektir." diye konuştu.

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Şahan'a, "Reform" adlı vakfın ne amaçla kurulduğu, faaliyet alanları ile vakfın maddi kaynağının neler olduğu, Mesut Yeğen adlı kişinin kim olduğu soruldu.

Vakfın kurucularından ve mütevelli heyetinden olduğunu aktaran Şahan, "Bu kuruluş, bağımsız araştırma yapan think-tank kuruluşudur. SETA benzeri bir kuruluştur. Yeni bir organizasyondur, faaliyetleri tamamen legaldir. Başkanı Mehmet Ali Çalışkan, iyi bir araştırmacıdır. Bu kuruluşun MASAK raporuna yansıyan para hareketliliği hakkında bilgi sahibi olmam mümkün değildir. İcra ve denetim görevim bulunmamaktadır." dedi.

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Şahan, savunmasını "Benden ne suçlu ne terörist ne de teröriste destek olan bir yurttaş çıkmaz. Cumhuriyetin fırsat eşitliğiyle yetiştirdiği bir belediye başkanıyım. Soruşturmaya konu tüm iddiaları kabul etmiyorum ve doğru bulmuyorum." sözleriyle tamamladı.