Sisi 4 Eylül’de Ankara’da

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İki ülke arasında son yıllarda yaşanan gerginliğin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Mısır’ın başkenti Kahire’ye 14 Şubat 2024’te yaptığı ziyaretle ilişkilerde yeni bir döneme girilmişti. Erdoğan’ın 12 yıl sonra ilk kez gerçekleşen ziyaretinin ardından Sisi’nin de Türkiye’ye gelmesi bekleniyordu. Sisi’nin Türkiye ziyaretinde Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı da yapılacak. Konsey toplantısında iki ülke arasında birçok alanda anlaşma imzalanması bekleniyor. Erdoğan ve Sisi görüşmesinde; İsrail’in saldırılarının durdurulması, bölgede ateşkesin sağlanması ve Netanyahu hükümetinin yargılanması konusunda atılabilecek ortak adımlar ele alınacak. Filistin başta olmak üzere Libya, Sudan, Somali gibi bölgesel meselelerin de ele alınması öngörülüyor.

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15 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HEDEFİ

Erdoğan ve Sisi görüşmesinde ekonomik ilişkilere ayrı bir parantez açılacağı belirtilirken, bu kapsamda karşılıklı yatırımların ve ticaret hacminin arttırılması gündemde. İki ülke arasında 10 milyar dolara ulaşan ticaret hacminde yeni hedefin 15 milyar dolar olduğu belirtilirken, bu hedefe ulaşmak için atılacak adımlar da masada olacak. Sisi’nin beraberinde iş dünyasından isimlerle gelmesi bekleniyor. LNG, yenilenebilir, madencilik başta olmak üzere enerjinin yanı sıra sağlık, eğitim, turizm ve savunma sanayisinde işbirliği gündemde olacak.