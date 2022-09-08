Sisak İslam Kültür Merkezi açıldı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dostluk, kardeşlik, barış ve hoşgörüye dair önemli mesajlar vermiş oluyoruz

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışta şunları söyledi:

Buradan sizlerin vasıtasıyla Balkanlarda yüreği bizimle çarpan tüm kardeşlerime selamlarımı gönderiyorum.

Coşkunuz için, aşkınız, sevdanız için sizlere teşekkür ediyorum. Yaklaşık 6 yıl aradan sonra dost ve müttefik Hırvatistan'ı tekrar ziyaret etmenin bahtiyarlığını yaşıyorum. Hırvatistan'ın farklı şehirlerinden, çevre ülkelerden, dost ve kardeşimizle buluşmamızı nasip eden Rabbime hamd ediyorum.

Türkiye-Hırvatistan işbirliğinin en anlamı örneklerinden olan açılışla vesiyesiyle sizlerle beraber olmaktan mutluluk duyuyorum. Bu güzide esere şahsımın isminin verilmesi nezaketini gösteren Sayın Cumhurbaşkanı'na, Hırvatistan İslam Birliği Başkanı Sayın Aziz Efendi Hasanoviç'e teşekkürlerimi sunuyorum.

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Rabbim birliğimizi, dayanışmamızı daim eylesin diyorum. Değerli kardeşlerim ilk olarak Nisan 2016'da gerçekleştirdiğim ziyaret sırasında bugün de burada olacağını düşündüğüm önceki cumhurbaşkanı tarafından dile getirilmişti. Biz de hiç düşünmeden memnuniyetle kabul ettik. Hırvatistan İslam Birliği'nin kendi imkanlarıyla başlattığı projeye TİKA da dahil oldu.

TİKA ve Hırvatistan İslam Birliği arasında bu konuda bir mutabakat metni imzalandı. Hamd olsun dostluk ve kardeşliğimizin nişanesi olan bu kıymetli eseri el birliğiyle tamamladık. Bu merkezin diğer dillerden dostlarımızın da vakit geçirecekleri, şehrin buluşma adreslerinden olacağını umuyorum. Ayrıca geleneksel ve modern tasarımları çok güzel şekilde birleştiren muhteşem mimarisiyle şehre güzellik katacağına inanıyorum.

DOSTLUK, KARDEŞLİK, BARIŞA, HOŞGÖRÜYE DAİR ÖNEMLİ MESAJLAR VERMİŞ BULUNUYORUZ

Bu kıymetli eserin başta Sisak halkı olmak üzere tüm dost ve kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bugün bir kez daha Hırvatistan'dan dostluk, kardeşlik, barışa ve hoşgörüye dair önemli mesajlar vermiş oluyoruz. Bu elbette tesadüfi değildir. Hırvatistan, Avrupa'da örnek gösterilen ülkeler arasındadır.

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Bu özgürlük ve huzur ortamı sadece Müslüman kardeşlerimiz için değil, diğer dinler ve kültürler için de geçerlidir. İşte bugün açılışını yaptığımız Sisak İslam Kültür Merkezi sembollerden biri olarak yaşayacaktır. Türkiye olarak biz hiçbir zaman geçmişte kader birliği yaptığımız bu bölgedeki kardeşlerimizi ve dostlarımızı unutmadık.

Gönül dünyamızda Sisak'ı Amasya'dan, Zagreb'i Ankara'dan, Saraybosna'yı İstanbul'dan ayırmadık. Dostlarımızın sevinçleriyle sevindik, acılarını kendi acımız olarak gördük. Bu anlayışla 2020 sonunda Sisak bölgesinde meydana gelen depremin ardından Hırvatistan'ın yanında olmaya çalıştık. Bu vesileyle bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Bir daha böyle felaketler yaşanmamasını temenni ediyorum. Hırvat dostlarımız da ülkemizde bir felaket yaşandığında her zaman bizim yanımızda oldular. Geçen yıl Türkiye'ye yaşanan orman yangınlarında Hırvatistan 1 yangın söndürme uçağını Türkiye'ye gönderdi. Bir kez daha Hırvat makamlarına ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum.

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Aramızdaki işbirliği ve yardımlaşmanın bundan sonra da süreceğine inanıyorum. Bu yıl Türkiye ile Hırvatistan araısndaki diplomasinin tesisinin 30. yılını kutluyoruz. İki ülke dostluğunun nişanelerinden olan bu eserin açılışının böyle anlamlı bir güne gelmesinden memnuniyet duyuyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken bir kez daha camimizin Hırvatistan'da yaşayan tüm dostlarımıza ve kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu güzel camide edilecek duaların, Hak katında kabul olmasını umuyorum. Burada yarın ilk cuma namazı eda edilecek. Şimdiden kardeşlerimize hayırlı cumalar diliyorum ve namazlarını Allah kabul etsin diyorum. Yeniden kucaklaşmak dileğiyle hepinize şahsım, milletim adıma sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla...