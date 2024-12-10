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Sis ve kaygan zemin faciayı beraberinde getirdi... Peş peşe zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

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#Trafik Kazası#Kaza#Van
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2024 09:27

Van-Erciş kara yolu üzerinde peş peşe meydana gelen zincirleme trafik kazasında yaralılar olduğu belirtildi. Kazada 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

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Van-Erciş kara yolunun iki ayrı noktasında meydana zincirleme trafik kazalarında ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Yoğun sis ve buzlanmanın etkili olduğu kara yolunun Van-Erciş istikametinde sabah saatlerinde zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Sis ve kaygan zemin faciayı beraberinde getirdi... Peş peşe zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis, AFAD, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sırasında kaza yerine yakın bir noktada Erciş-Van istikametinde ikinci bir zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Sis ve kaygan zemin faciayı beraberinde getirdi... Peş peşe zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

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İKİ AYRI ZİNCİRLEME KAZA

Yaklaşık 30 aracın karıştığı trafik kazalarında ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı, yol trafiğe kapatıldı. Vali Ozan Balcı, yolda iki ayrı zincirleme trafik kazasının meydana geldiğini söyledi.

Sis ve kaygan zemin faciayı beraberinde getirdi... Peş peşe zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

Kazalarda ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğünü, 15 kişinin yaralandığını belirten Balcı, "İhbarın yapılmasının hemen ardından tüm ekiplerimiz kaza yerine yönlendirildi.

Sis ve kaygan zemin faciayı beraberinde getirdi... Peş peşe zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

Şu an ekiplerimiz yaralıların hastanelere sevki ve kazaya karışan araçların kaldırılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yol trafiğe kapatıldı. Araçlar kaldırıldıktan sonra yol trafiğe açılacak. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet ediliyoruz." dedi.

Sis ve kaygan zemin faciayı beraberinde getirdi... Peş peşe zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

OTOMOBİL ARAÇLARIN ARASINA DALDI

Feci kazada bir otomobilin kaza yapan araçların arasına daldığı an ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

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#Trafik Kazası#Kaza#Van

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