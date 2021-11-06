Sis ortasında Kız Kulesi yanında korku dolu anlar

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İstanbul'da dün akşam yoğun sis nedeniyle bir çok deniz seferi iptal edildi. Ancak yolcu taşıyan tekneler ile bazı Şehir Hatları hatlarında seferler devam etti. Kadıköy - Ortaköy seferini yapan yolcu teknesi ile bir yolcu vapuru yoğun sisin etkili olduğu Kız Kulesi civarında karşılaştı. Yolcu teknesine doğru siren çalarak gelen vapurun kaptanı son anda dümen kırdı.

Vapur , yaklaşık 15 yolcu bulunan teknenin yakınından geçti. Teknedeki yolcular o sırada korku yaşadı. Üsküdar açıklarında saat 18.30 sıralarında tehlikeli anları görüntüleyen yolculardan

Fatih Vural, "Vapur adeta bizi teğet geçti. Yolcular korkudan bir yerlere tutunmaya çalıştı. Sonrasında seferler iptal oldu" dedi.