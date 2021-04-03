Sırtından tabancayla yaralandı! Kendisini vurduğunu söyledi

Olay, saat 11.00 sıralarında Kepez ilçesi Kütükçü Mahallesi 2975 Sokaktaki bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. Salih Çiçek eşi ile evdeyken silahla sırtından yaralandı. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Çiçek'i ambulansla özel bir hastaneye götürdü. Salih Çiçek, hastanede polise verdiği ifadede, silahla kendisini vurduğunu söylediği belirtildi.



Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara