Sırtından bıçakladı

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Ayfer Orak (34), geçen cumartesi günü saat 19.45 sıralarında arkadaşlarıyla İstanbul Sultangazi, Cumhuriyet Mahallesi’ndeki bir parkta yürüyordu. Bu sırada arkasından yaklaşan bir kişi Orak’ı bıçaklayarak ağır yaraladı. Orak hemen hastaneye kaldırılırken, elindeki bıçağı çöp kutusuna atarak kaçan Abdullah Körük (57) isimli saldırgan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Körük, Emniyet’teki ifadesinde, Orak’ın 4 ay önce kendisinden evlenme vaadiyle tam ve çeyrek altın ile 500 TL aldığını, daha sonra da ortadan kaybolduğunu, parkta tesadüfen görmesi üzerine olayı gerçekleştirdiğini öne sürdü.

CEZAEVİNE KONULDU

Emniyet’teki sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan Abdullah Körük, ‘kasten yaralama’ suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan Ayfer Orak’ın ağabeyinin hastanede sağlık çalışanlarına saldırmaya çalıştığı, bu nedenle gözaltına alındığı belirtildi.