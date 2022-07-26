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Sırtından bıçakladı

#Ayfer Orak#Bıçaklı Saldırı#Sultangazi
Sırtından bıçakladı

Sultangazi’de Ayfer Orak, parkta yürüdüğü sırada sırtından bıçaklandı. Gözaltına alınan saldırgan Abdullah Körük, Ayfer Orak’ın evlenme vaadiyle kendisinden tam ve çeyrek altın ile 500 TL aldığını, bu nedenle olayı gerçekleştirdiğini öne sürdü.

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Ayfer Orak (34), geçen cumartesi günü saat 19.45 sıralarında arkadaşlarıyla İstanbul Sultangazi, Cumhuriyet Mahallesi’ndeki bir parkta yürüyordu. Bu sırada arkasından yaklaşan bir kişi Orak’ı bıçaklayarak ağır yaraladı. Orak hemen hastaneye kaldırılırken, elindeki bıçağı çöp kutusuna atarak kaçan Abdullah Körük (57) isimli saldırgan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Körük, Emniyet’teki ifadesinde, Orak’ın 4 ay önce kendisinden evlenme vaadiyle tam ve çeyrek altın ile 500 TL aldığını, daha sonra da ortadan kaybolduğunu, parkta tesadüfen görmesi üzerine olayı gerçekleştirdiğini öne sürdü.

CEZAEVİNE KONULDU

Emniyet’teki sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan Abdullah Körük, ‘kasten yaralama’ suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan Ayfer Orak’ın ağabeyinin hastanede sağlık çalışanlarına saldırmaya çalıştığı, bu nedenle gözaltına alındığı belirtildi.

 

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