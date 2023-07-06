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Sırtına saplanan meyve bıçağı ile ambulans bekledi

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#Afyonkarahisar#Bolvadin#Bıçaklı Saldırı
Sırtına saplanan meyve bıçağı ile ambulans bekledi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2023 11:40

Afyonkarahisar’da evinde sırtında bıçaklanan 82 yaşındaki S.Ç., sokağa çıkıp sırtındaki bıçakla ambulans bekledi.

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Olay, Bolvadin ilçe merkezi Bademli mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokakta yaşlı bir adamı sırtında bıçakla gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı. Vatandaşlar, önce yaşlı adamı buldukları bir sandalyeye oturttu, ardından 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vererek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi gerçekleştirdikleri yaşlı adamı ardından ambulans ile Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Olay sonrası inceleme başlatan polis ekipleri ise yaşlı adamın ifadesine başvurdu. İsminin S.Ç. (82) ifadesinde, çarşıda tanıştığı ve yabancı uyruklu olduğunu söylediği, ismini bilmediği kadın ile evlenme konusunda konuştuğunu ve birlikte kendi evine gittiğini söyledi. S.Ç., kadın ile aralarında daha sonra tartışma çıktığını ve kadının meyve bıçağını sırtına bıçaklayarak kaçtığını söyledi.

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Polis ekipleri olayın ardından kaçan kadını yakalamak için inceleme başlattı.

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#Afyonkarahisar#Bolvadin#Bıçaklı Saldırı

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