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Sırt çantasından 700 bin TL’lik ziynet eşyası çaldı; hırsızlık kamerada

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#Adana'da Hırsızlık#Güvenlik Kamerası#Yankesicilik
Sırt çantasından 700 bin TL’lik ziynet eşyası çaldı; hırsızlık kamerada
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2025 12:42

Adana’da bir kadının sırt çantasından 700 bin TL değerinde ziynet eşyası ve 10 bin TL çalan Mehmet Ali A. yakalandı. Hırsızlık anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, 15 Haziran’da Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi Sefa Özler Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet Ali A., caddede yürüyen Aliye A.'nın arkasından yaklaşıp sırt çantasında bulunan cüzdandan, piyasa değeri yaklaşık 700 bin TL olan altın ve 10 bin TL nakit parayı yankesicilik yöntemiyle çaldıktan sonra bölgeden uzaklaştı.

Sırt çantasından 700 bin TL’lik ziynet eşyası çaldı; hırsızlık kamerada

Cüzdanın çalındığını anlayan Aliye A., polis ekiplerine şikayette bulundu. Harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği tespit edilen Mehmet Ali A., saklandığı adreste gözaltına alındı.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Ali A., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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#Adana'da Hırsızlık#Güvenlik Kamerası#Yankesicilik

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