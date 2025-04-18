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CANLI Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama | Hastane önünde dikkat çeken pankart

Güncelleme Tarihi:

#Sırrı Süreyya Önder#İstanbul#Kalp Rahatsızlığı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2025 09:55

Sırrı Süreyya Önder'in kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden yeni bir açıklama yapıldı. Sağlık durumunun dünkü ile aynı olduğu, hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. CNN TÜRK Muhabiri Merve Tokaz, Sırrı Süreyya Önder'in kaldığı hastanenin önündeki pankartları ekranlara getirdi.

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DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı nedeniyle İstanbul Şişli'de kaldırıldığı hastanede ameliyata alınmıştı. Önder'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

HASTANE ÖNÜNE PANKARTLAR ASILDI

CNN TÜRK Muhabiri Merve Tokaz, Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu ile ilgili son gelişmeleri anlatarak hastane önündeki pankartları ekranlara getirdi.

Merve Tokaz, şunları anlattı: TBMM Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Önder'in tedavisi devam ediyor. Hem siyaset hem sanat dünyasından toplumun her kesiminden geçmiş olsun dilekleri devam ediyor. Önder'in sevenleri tarafından hastanenin hemen karşısına 'Diren Sırrı abi. Türkiye'nin sana ihtiyacı var' pankartı ile 'Diren ha baboş. Adıyaman halkı seninle' yazılı pankartı asıldı.

HASTANEDEN YENİ AÇIKLAMA

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı nedeniyle Şişli'de özel bir hastaneye kaldırılmış ve yaklaşık 12 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakıma alınmıştı. Tedavisi yoğun bakımda devam eden Önder'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden yeni bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Hastamız Sayın Sırrı Süreyya Önder'in Yoğun Bakım tedavi süreci devam etmektedir. Genel durumu aynı, yoğun bakım stabilitesini dünkü parametreler doğrultusunda benzer şekilde koruyor. İnfeksiyon ve inflamasyon açısından tedavilerimiz devam ediyor. Hastamız yüksek riskli olup hayati tehlikesi devam etmektedir" denildi.


BAKAN MEMİŞOĞLU: BÜYÜK BİR DİRENÇ GÖSTERDİ

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sırrı Süreyya Önder'i ziyaret etti. Ziyaret sonrasında açıklamalarda bulunan Bakan Memişoğlu, "TBMM Başkanvekilimiz sayın Sırrı Önder'i ziyaret ettik. Geçmiş olsun dileklerimizi ailesine ve kızına ilettim. Hocama ve bütün ekibine teşekkür ettim. İlk 112 çağrısından itibaren ben ve Sayın Cumhurbaşkanımızın bizzat takip ettiği Türkiye'mizin değeri bir insan. Allah şifasını versin. Allah yardımcısı olsun diyoruz. Bütün dualarımız onun için. Şimdiye kadar gerçekten büyük bir direnç gösterdi. Bu direnç bize ümit veriyor. Bütün ekip, bütün gücüyle, bütün bilgisiyle onun yardımında. Tabii yoğun bakımda uzun süre makinede bağlı, mücadele ediyor. Bütün Türkiye'den pozitif böyle bir insanın yeniden aramıza katılması için dua bekliyoruz. Biz sağlıkçılar olarak gerçekten bu çok büyük bir ameliyat. Bir cerrah olarak söylüyorum. Bunu yapan ekiplere teşekkür ediyorum. Özellikle dua ediyoruz. Burada hep birlikte onun iyileşip aramıza katılmasını bekliyoruz. Bütün camiasına, kendisine, ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. 112'deki arkadaşlarımızdan, burada müdahale eden ekibe kadar herkese teşekkür ediyoruz. Hocalarımız zaten açıklıyor. Durumunda bir değişiklik yok. Bir değişiklik olduğunda hocalarımız bilgilendirecektir. Biz ziyaretimizi yaptık, duamızı ettik" dedi.

 

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Önder’in sağlık durumu ile ilgili şu bilgileri aktardı:

Türkiye’nin bütün halkları ve renkleri buraya geldi. Mevcut durumu takip ediyoruz. Hekimler kamuoyunu bilgilendiriyor. Hastane yönetiminin açıklamalarını esas alıyoruz. Sırrı Süreyya Önder dirençli bir insandır, birçok badireyi atlattı, bunu da atlatacağına inanıyorum. Türkiye halkları hep birlikte buradaydı. Barış mücadelesinden dolayı dayanıştılar. Her gün bir önceki günden daha ilerleme sağladığını belirtiyor hekimler. Tereddütte yer yok. Hepinize teşekkürlerimi iletiyorum.

BAHÇELİ'DEN SIRRI SÜREYYA ÖNDER MESAJI: DAHA YAPACAK ÇOK ŞEYİMİZ VAR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’e acil şifalar diliyorum. Sırrı Bey, Allah’ın yardımı, doktorlarımızın desteği ve kendi direnciyle inşallah bu zor günleri atlatacaktır. Terörsüz Türkiye hedefinde inanıyorum ki daha yapacağımız pek çok şey vardır." ifadelerini kullandı.



İŞÇİ, YAZAR, SİNEMACI: SIRRI SÜREYYA ÖNDER
İŞÇİ, YAZAR, SİNEMACI: SIRRI SÜREYYA ÖNDER

İstanbul’daki evinde geçirdiği ani kalp rahatsızlığı sonucu hastanede tedaviye alınan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, yaşam mücadelesinde birçok farklı kesimden dua ve iyi niyetlerle destek alıyor. Son 10 yılda politikada kıvrak zekası ve nüktedan üslubuyla öne çıkan Önder, “yönetmen, senarist, yapımcı, oyuncu ve gazeteci” kimlikleriyle çok yönlü ve başarılı bir kariyerin sahibi. Gençlik yıllarında kamyonculuk dahil birçok zor meslekte ekmeğini kazanan Sırrı Süreyya Önder, devlet protokolüne girdiği ve ülke politikasına damga vurduğu siyasette demokrat kişiliği ve yapıcı tavrıyla muhaliflerinden bile saygı görüyor.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineHASTANE ÖNÜNE PANKARTLAR ASILDI
timelineHASTANEDEN YENİ AÇIKLAMA
timelineBAKAN MEMİŞOĞLU: BÜYÜK BİR DİRENÇ GÖSTERDİ
timelineDEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA
timelineBAHÇELİ'DEN SIRRI SÜREYYA ÖNDER MESAJI: DAHA YAPACAK ÇOK ŞEYİMİZ VAR
timelineİŞÇİ, YAZAR, SİNEMACI: SIRRI SÜREYYA ÖNDER
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#Sırrı Süreyya Önder#İstanbul#Kalp Rahatsızlığı

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