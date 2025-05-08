Sırrı Süreyya Önder'in son görüştüğü kişiydi | Doğu Perinçek, Önder'in aracında bulunan düzeneği anlattı: Bize görüntüleri gösterdi

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Hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in 2 Nisan’da aracında suikast düzeneği bulunduğu iddia edilmişti. Önder'in en son ziyaret ettiği kişi ise Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek olmuştu. Perinçek, son gelişmelerle ilgili CNN TÜRK ekranlarında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Vatan Partili Yıldırım Gençer, Sırrı Süreyya Önder'in ziyaretini anlatırken bir suikast fotoğrafı gösterdiğini söylemişti. Perinçek, CNN TÜRK yayınındaki konuşmasında bu detaylarla ilgili şöyle konuştu:

15 Nisan'da, rahatsızlanmadan 4-5 saat önce bizi ziyaret etti. 40 dk önce geldi görüşmeye. Asansöre lüzum yok deyip yürüyerek çıkmış. Sağlığı çok iyiydi, neşeliydi. Amcası ile babası ile beraberliklerimiz vardı, onları konuştuk. Öcalan ile görüşmelerle ilgili bilgiler verdi. Öcalan, Önder'e ve Pervin Buldan'a "Sizi İsrail ve Amerika öldürebilir" demiş. Bunu belirtti Önder. Öcalan'ın bu uyarıyı yaptığını söyledi. Bana da bir suikast planlanmış, aracımın lastiğini kesecek bir düzenek yapılmış...

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DEMİR, KESİCİ BİR DÜZENEKTİ

Çok derviş ruhlu biri zaten. Ben ölümü göze almışım, mezar taşımı bile vasiyetimle yaptırdım. Niyazi Mısri'nin onun bir habersiz şiirinden dörtlük yazdıracağını söyledi. Biraz bu konuda muhabbet oldu. Telefonunu çıkarıp o düzeneği gösterdi bize. Sözüne güveniyoruz, gerek yok deyince "Yok yok siz de görün" dedi. Yıldırım Gençer arkadaşımız onun yanında oturuyordu, Ethem Sancak ile bana telefonu tuttu. Demir aksamı gördük, kesici bir şeydi. Bunu güvenlik örgütlerine verdik, ilgileniyorlar, MİT de bunun üzerinde çalışıyor dedi. Bunu inceleyen bir tavrı da doğru bulmadım güvenmiyormuş gibi olmasın diye. Bu bomba düzeneği değil, kesici bir düzenek. Araba yürüdüğünde patlayacak olan bir bomba değil, kesici bir düzenek. Araba yürüyünce lastiği patlatacak.

Öcalan'ın bu söylediklerinin kamuoyu tarafından bilinmesini çok önem veriyorum. İsrail ve Amerika'ya karşı uyarmış Bu iki devlet PKK'nın silah bırakmasından çok kaygılı. Bu çok zor bir süreç. Sohbet de bu yönde gitti zaten.

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Silah bırakan unsurların silahlarını bırakınca Öcalan'ın çağrısında stratejik önem var. Devlet toplumla birleşme amacıyla diyor. Devletle ve milletle bütünleşme için silah bırakacaksınız diyor Öcalan. Terörsüz Türkiye'den daha ileri bir şey bu. PKK'nın Türk devleti ve Türkiye milleti ile bütünleşmesi bu. Sürecin son noktası, Türk ve Kürtlerin kaynaşması ile Türk devriminin sonuçlanması gibi bir sonucu içeriyor.

ŞOFÖRÜ FARK ETMİŞ

Telefonunu çıkarıp gösterdi, videoyu izletti bize. Benim şoför fark etti, dedi. İnceleyip hemen emniyete ilettik, MİT'in de bunun üzerine eğildiğini ifade etti. Aracına binip 50-100 metre gittiğinde aracın lastiğini patlatacak bir düzenek bu. Bıçağa benzeyen uzun bir alet. Bu parkta, evinin bulunduğu yerdeki parka girip birinin yerleştirmesi lazım. Kendisi bilmiyor tabii, araştırılması lazım. Ne kadar uzunlukta söyleyemiyorum ama boyun ve madeni olan bir alet. Çok fazla da seyretmek istemedim.

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Endişeleri, korkuları olmayan, güleç yüzlü, derviş ruhlu bir insan. Kendisi de soğuk kanlılıkla gülerek anlattı olayı.

Şunu da söyledi, Şu anda PKK kongresi, toplantısı başladı. Biz onu uzun süre söylemedik. Aradan zaman geçti ama.