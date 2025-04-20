Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nasıl? DEM Parti'den yeni açıklama

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TBMM Başkanvekili, DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrasıhastanedeki tedavi süreci sürüyor.

DEM Parti'den yapılan yazılı açıklamada, Önder'in hastanedeki yoğun bakım tedavisinin sürdüğü ve kısa sürede iyileşeceğine inanıldığı belirtildi.

Konuya kamuoyunun çok büyük bir hassasiyet gösterdiği ama gerçek bilgilere dayanmayan spekülatif haberlerin de yayıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Öncelikle DEM Parti İmralı Heyetinde Sırrı Süreyya Önder yerine yeni bir ismin yer alacağı bilgisi doğru değildir. Partimiz bu konuyu gündemine alıp tartışmamıştır, partimizin birinci önceliği yol arkadaşımız Sırrı Süreyya Önder'in sağlığına kavuşmasıdır. Ayrıca Adalet Bakanı ile görüşme, Sırrı Süreyya Önder'in sağlık sorunu ve Pervin Buldan'ın da hastane yoğunluğu sebebiyle Grup Başkanvekillerimiz tarafından yapılacaktır."