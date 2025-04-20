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Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nasıl? DEM Parti'den yeni açıklama

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#Sırrı Süreyya Önder#DEM Parti#Sağlık Durumu
Sırrı Süreyya Önderin sağlık durumu nasıl DEM Partiden yeni açıklama
Oluşturulma Tarihi: Nisan 20, 2025 14:44

DEM Parti, Sırrı Süreyya Önder'in son sağlık durumunu paylaştı. DEM Paarti'den gelen açıklamada, 'İmralı Heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder’in hastanedeki yoğun bakım tedavisi sürüyor. Partimiz bütün kurullarıyla hastanede umutlu bekleyişini sürdürüyor ve arkadaşımız Sırrı Süreyya Önder’in en kısa sürede iyileşerek kaldığı yerden devam edeceğine inanıyoruz.' ifadeleri kullanıldı.

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TBMM Başkanvekili, DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrasıhastanedeki tedavi süreci sürüyor.

DEM Parti'den yapılan yazılı açıklamada, Önder'in hastanedeki yoğun bakım tedavisinin sürdüğü ve kısa sürede iyileşeceğine inanıldığı belirtildi.

Konuya kamuoyunun çok büyük bir hassasiyet gösterdiği ama gerçek bilgilere dayanmayan spekülatif haberlerin de yayıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Öncelikle DEM Parti İmralı Heyetinde Sırrı Süreyya Önder yerine yeni bir ismin yer alacağı bilgisi doğru değildir. Partimiz bu konuyu gündemine alıp tartışmamıştır, partimizin birinci önceliği yol arkadaşımız Sırrı Süreyya Önder'in sağlığına kavuşmasıdır. Ayrıca Adalet Bakanı ile görüşme, Sırrı Süreyya Önder'in sağlık sorunu ve Pervin Buldan'ın da hastane yoğunluğu sebebiyle Grup Başkanvekillerimiz tarafından yapılacaktır."

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#Sırrı Süreyya Önder#DEM Parti#Sağlık Durumu

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