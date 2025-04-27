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Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama | Hastane önüne bu afişleri astılar

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#Sırrı Süreyya Önder#Hastane#İstanbul
Sırrı Süreyya Önderin sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama | Hastane önüne bu afişleri astılar
Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2025 12:09

Kalp rahatsızlığı nedeniyle Şişli'de özel bir hastaneye kaldırılan ve geçirdiği ameliyatın ardından TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi 12'inci gününde sürüyor. Önder'in annesi ve ablasının hastanedeki bekleyişi devam ediyor.

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TBMM Meclis Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı nedeniyle Şişli'de özel bir hastaneye kaldırılmış ve yaklaşık 12 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakıma alınmıştı.

Sırrı Süreyya Önderin sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama | Hastane önüne bu afişleri astılar

HASTANE KARŞISINA AFİŞ ASTILAR

Hastanede tedavi altına alınmasının 12'inci gününde yoğun bakımda tedavisi devam eden Önder'in sağlık durumunun stabil olduğu öğrenildi. Önder'in annesi ve ablasının hastanedeki bekleyişi sürüyor. Sırrı Süraya Önder'in sağlığına kavuşmasıyla ilgili temennilerin yer aldığı ve hastane karşısına asılan afişler dikkat çekiyor. 

Sırrı Süreyya Önderin sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama | Hastane önüne bu afişleri astılar

Sırrı Süreyya Önderin sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama | Hastane önüne bu afişleri astılar

Sırrı Süreyya Önderin sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama | Hastane önüne bu afişleri astılar


 

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#Sırrı Süreyya Önder#Hastane#İstanbul

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