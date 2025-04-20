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Sırrı Süreyya Önder'in kardeşi son durumunu açıkladı

Güncelleme Tarihi:

#Sırrı Süreyya Önder#Sağlık Durumu#Kalp Rahatsızlığı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 20, 2025 18:02

Sırrı Süreyya Önder'in kardeşi Ali Önder, "Takdir Allah'ın diyoruz. Tabii durumun şu an stabil gitmesi bile bizi mutlu ediyor. Olumlu bir süreç deniyor" dedi.

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TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan’da akşam saatlerinde kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı. Abisinin sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Sırrı Süreyya Önder'in kardeşi Ali Önder, "Zor bir ameliyat söz konusu. Bir risk her zaman için var. Bu manada takdir Allah'ın diyoruz. Tabii durumun şu an stabil gitmesi bile bizi mutlu ediyor. Olumlu bir süreç deniyor. Çünkü vücudun dinlenmesi, organların dinlenmesi gerekiyor. Ümitliyiz bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Yoğun bakımda abisinin yanına girmemeye özen gösterdiğini söyleyen Önder, "Hocalarımız resmen iğne ile kuyu kazdılar. Böylesine bir emekle geri döndürülen bu hastaya üzerimden bir şey bırakmak istemiyorum. Hastane ortamındayız ne kadar steril bir vaziyette girerseniz girin ben görmesem de olur. Hocaların verdiği haberlerle yetiniyorum. Bir an önce iyileşsin aramıza dönsün hep birlikte görelim" ifadelerini kullandı.

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#Sırrı Süreyya Önder#Sağlık Durumu#Kalp Rahatsızlığı

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