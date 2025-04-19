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Sırrı Süreyya Önder'in çocukluk arkadaşı konuştu: Dirençli birisi, dua ediyoruz

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#Sırrı Süreyya Önder#Adıyaman#Zeynal Abidin Kıymaz
Sırrı Süreyya Önderin çocukluk arkadaşı konuştu: Dirençli birisi, dua ediyoruz
Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2025 10:09

TBMM Başkanvekili, DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in geçirdiği rahatsızlık ve hastanedeki tedavi süreci, memleketi Adıyaman'da üzüntüyle karşılandı. Hemşehrileri kendisinden iyi haber beklerken, Önder'in dirençli biri olduğunu belirten çocukluk arkadaşı Zeynal Abidin Kıymaz, "Sırrı'yı tanıyorum, öyle kalp kriziyle falan ölmez. Hayata tutunma açısından dirençli birisi, dua ediyoruz" dedi.

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TBMM Başkanvekili, DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in kalp ameliyatı sonrası yoğun bakımdaki tedavisi sürerken, Adıyamanlılar hemşerilerini sağlığına kavuşması için dua ediyor.

Sırrı Süreyya Önderin çocukluk arkadaşı konuştu: Dirençli birisi, dua ediyoruz

Sırrı Süreyya Önder'in çocukluk arkadaşı Zeynal Abidin Kıymaz, "Sırrı Süreyya Önder ile 1962 doğumluyuz ve çocukluk arkadaşımız. Sırrı'nın rahatsızlık geçirdiğini öğrendim, çok üzüldüm.

Sırrı Süreyya Önderin çocukluk arkadaşı konuştu: Dirençli birisi, dua ediyoruz

Sırrı'yı tanıyorum, öyle kalp kriziyle falan ölmez. Bu ifade ile onun hayata tutunma açısından dirençli birisi olduğunun altını çizmeye çalıştım. Dua ediyoruz. Allah ailesine, çocuklarına, sevenlerine bağışlasın" dedi.

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Sırrı Süreyya Önderin çocukluk arkadaşı konuştu: Dirençli birisi, dua ediyoruz

'HERKES ÇOK ÜZGÜN'

Ferit Binzet ise "Şimdi Sırrı Süreyya Önder'in yaşadığı rahatsızlık hepimizi çok üzdü. Adıyaman'ın bağrından çıkmış, kendini yetiştirmiş, geliştirmiş hem kültürel anlamda hem sanat anlamda hem sinema sektörü anlamında. Kendisine Adıyaman'dan geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İnşallah en kısa zamanda sağlığına kavuşur. Ailesiyle, sevdikleriyle birlikte yine hayatına devam eder. Yaşamı zorluklarla geçmiş, zor işlerle mücadele etmiş. Bu kent için örnek insanlardan birisi. Özellikle son günlerde barış süreci görüşmeleri sırasında, sanırım yoğun bir tempo içerisinde, kendisini de ihmal etmiş. Umarım en kısa zamanda yapılan operasyonlar sonucunda tekrar sağlığına kavuşur. Adıyaman'da herkes Sırrı Süreyya'yı çok sever. Yaşadığı sıkıntılardan dolayı herkes çok üzgün" diye konuştu.

Sırrı Süreyya Önderin çocukluk arkadaşı konuştu: Dirençli birisi, dua ediyoruz

 

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#Sırrı Süreyya Önder#Adıyaman#Zeynal Abidin Kıymaz

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