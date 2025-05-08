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SON DAKİKA HABERİ: ‘Sırrı Süreyya Önder’in aracında düzenek bulunmuştu’ DEM Parti’den suikast iddiası açıklaması

Güncelleme Tarihi:

#DEM Parti#Sırrı Süreyya Önder#TBMM Başkanvekili
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2025 12:15

Son dakika haber... Hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in 2 Nisan’da aracında suikast düzeneği bulunduğu iddiasına ilişkin DEM Parti’den açıklama geldi.

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Sırrı Süreyya Önder'in ölümü sonrası suikast iddialarına ilişkin DEM Parti'den yanıt geldi.  Partiden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili merhum Sırrı Süreyya Önder'in "aracına suikast düzeneği konulduğu" iddialarına ilişkin haberler üzerine açıklama yapma ihtiyacının doğduğu belirtildi.

SON DAKİKA HABERİ: ‘Sırrı Süreyya Önder’in aracında düzenek bulunmuştu’ DEM Parti’den suikast iddiası açıklaması

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2 Nisan'da, otopark görevlisi, Sırrı Süreyya Önder'in aracını kullanırken lastiklerden gelen sesten şüphelenmiş ve aracı servise götürmüştür. Yapılan incelemede, aracın sol arka lastiğini patlatabilecek, demirden yapılmış keskin bir düzeneğin yerleştirildiği tespit edilmiştir. Önder bu olayı parti kurullarına taşımış ve gerekli inceleme ve değerlendirmeler yapılmıştır.

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ARAŞTIRMA SÜRÜYOR

Olay ve ilgili kanıtlar resmi mercilere iletilmiştir. Hem partimiz hem de Sayın Önder konunun yakın takipçisi olmuştur. İncelemenin hassasiyeti nedeniyle konu kamuoyuna yansıtılmamıştır. Yürütülen araştırma ve incelemeye ilişkin tarafımıza henüz net bir sonuç iletilmemiştir."

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