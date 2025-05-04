Sırrı Süreyya Önder'in anma töreninde provokasyon: Özgür Özel saldırıya uğradı

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Dün hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder için bugün Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi. Tören çıkışında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e bir saldırı düzenlendi. Saldırgan, Özgür Özel'e tokat attı. Yakın korumalar müdahale ederek şahsı uzaklaştırdı.

GÖZALTINA ALINDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırganının gözaltına alındığını duyurdu. Yerlikaya, konuya ilişkin paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yönelik gerçekleştirilen fiziki saldırıyı şiddetle kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Sayın Özel’e saldıranın S.T. adlı şahıs olduğu tespit edilmiş ve şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Toplumuzun huzurunu bozmaya yönelik her türlü saldırı, şiddet girişimi hukuk önünde hak ettiği cezayı alacaktır.

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