Sırrı Süreyya Önder’den üzen haber

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İstanbul’daki evinde 15 Nisan’da geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından aort damarının yırtıldığı tespit edilen ve götürüldüğü hastanede 12 saatlik ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile ilgili hastaneden dün ilk olarak yazılı açıklama yapıldı. Ardından da hastanenin rektörü Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, Nörolog Prof. Dr. Yasef Özsarfati ile Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Ertan Sağbaş, Önder’in sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

BEYİN REFLEKSLERİ AZALDI

Hastane önündeki açıklamada Çiftçi, “Hastamız ECMO kalp destek cihazı ve yoğun inotropik destek tedavileri altında yoğun bakım ünitemizde hemodinamik stabilitesini korumasına rağmen nörolojik açıdan içinde bulunduğumuz tablo giderek bozulmaya başlamıştır. Bu nedenle başka bir kırılma noktasına gelmiş bulunmaktayız. Hastamızın beyinle ilgili refleksleri azalmış ve beyin ödemi devam etmektedir. Kendisinin beyin kan akımı mevcuttur ve tüm bu bulgular bize hayati tehlikesinin giderek arttığını ortaya koymaktadır. Sabırla tüm tedavilerimize devam edeceğiz ve sabırla bekleyeceğiz” dedi.

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HAYATİ TEHLİKESİ ARTTI

Dr. Yasef Özsarfati ise gazetecilerin ‘Kırılma noktası nedir, süreç nasıl devam edecek?’ sorusunu şöyle yanıtladı: “Önceden kalp sistemindeki problemler ön plandayken son zamanlarda nörolojik problem daha ön plana çıkmış durumda. Kırılma noktası denen şey, nörolojik durumun giderek kötüleşmesi. Hem muayenelerdeki refleksler giderek azalıyor hem de elektro fizyolojik olarak çıkan bulgularda süpresyon dediğimiz belli bir cevapsızlık halini göstermeye başladı. Bu hem muayenenin hem de yardımcı muayenelerin bulguları ışığında, ilk günlere göre nörolojik bulgularda kötüleşmeden söz edilebilir. Beyne hava gitmesinin az olmasıyla şekillenen bir beyin tutulumu olduğunu biliyoruz. O tabloya bağlı olarak da hastanın beyin ödemi vardı, beyin şişmiş vaziyette. Bu da klinik bulgularında refleks azlığı şeklinde özetlenebilir. Temkinli bir iyimserlik içinde olmak lazım ama elimizdeki kriterlerin iyiye gittiğini söylemek çok zor.”

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PROF. DR. ERTAN SAĞBAŞ: İLAÇLAR KESİLDİ ANCAK 8 GÜNDÜR UYANMADI

-Prof. Dr. Ertan Sağbaş da “ECMO (kalp destek cihazı) desteğine muhtacız, kalp şu an ECMO desteğini kessek o vücudun dolaşımını idame edecek düzeyde değil” diyerek şunları ifade etti: “En çok korktuklarımızdan biri enfeksiyondu, şu ana kadar öyle iyi koruduk ki bir ürememiz yok. Duruma göre hemen pozisyon alıyoruz. İlerisiyle ilgili bir şey söyleyemeyiz ama yoğun olarak tedaviye devam ediyoruz. Herhangi bir uyutucu ilaç vermeyişimiz üzerinden 8 gün geçti. Biz de bekliyoruz, uyanma yok, reflekslerde ilerleme yok, nörolojik olarak herhangi bir şey kaydedilmedi. Bir mucizeyi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Kalp masajıyla aldığımız ilk andan itibaren bunun mücadelesi içindeyiz.”