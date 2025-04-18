Sırrı Süreyya Önder’den güzel haber... Tedaviye iyi yanıt kızının sesine tepki

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İSTANBUL’daki evinde geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından salı günü Florance Nightingale Hastanesi’ne kaldırılan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in 12 saat süren ameliyat sonrası yoğun bakımda tedavi süreci devam ediyor. 63 yaşındaki Önder’in sağlık durumuyla ilgili bilgi veren kalp cerrahı Prof. Dr. Ertan Sağbaş, “Bizi umutlandıran bir iki parametre var. Kanaması durdu gibi. Kendi kendine nefes almaya çalışır gibi bir durum var. Kızı yanına girdiğinde tepki verdi. Bunlar iyi şeyler ama kalbinin sağ tarafında basmama olayı devam ediyor. Vücut fonksiyonlarını üstlenen makine kalbin ve akciğerin görevini yapıyor” dedi.

ASİDOZ TABLOSU DÜZELDİ

Hastaneden yapılan yazılı açıklamada ise “Sayın Önder genel olarak tedavilerimize iyi yanıt vermektedir. Sistemik ve metabolik parametreleri düzeliyor. Asidoz tablosu düzeldi ve idrar çıkışı normal. Ağrılı uyarana yanıtı var. Tansiyon ve dolaşımı düne göre daha normal. Süreç uzun, bekleyeceğiz” denildi.

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ZAMANA İHTİYACIMIZ VAR

Hastanenin başhekimi Prof. Dr. Çavlan Çiftçi de şu bilgileri verdi: “Sayın Önder’in genel durumu düne göre çok daha iyi. Hastamızın tansiyonu ortalama 110, 60 civarında seyrediyor. Ciddi bir zamana ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz. Sağ bölgedeki kasılma bizim için umut vermekte. Koruyucu tedavileri veriyoruz. Zamana ihtiyacımız var. Sesleri duyuyor, bazı tepkiler de veriyor. Normalde sağ ventrikülün toparlanması 5 gündür ama bazı hastalarda uzayabilir, 40 güne kadar çıkabilir. Benim öngörüm 10 ila 40 gün. Hayati tehlikesi devam ediyor. Yoğun bakımdaki hastanın her zaman hayati tehlikesi devam eder.”

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise “Şimdiye kadar gerçekten büyük bir direnç gösterdi. Bu direnç bize ümit veriyor. Bütün Türkiye’den pozitif böyle bir insanın yeniden aramıza katılması için dua bekliyoruz” dedi.

‘DİREN BABA’ DEMİŞTİ

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· Doktorları kızı Ceren odaya girdiğinde Önder’in tepki verdiğini söyledi. Ceren Önder Kandemir’in önceki gün yaptığı paylaşımdaki, “En iyi bildiğin şeyi yap ve diren baba. Benim için değilse torunun için” sözleri herkesi duygulandırmıştı.

KRİZ ÖNCESİ GÖRÜNTÜLERİ

- Sırrı Süreyya Önder’in kalp krizi öncesi görüntülerine ulaşıldı. Rahatsızlandığı salı günü öğlen saatlerinde tek başına Beyoğlu’nda bulunan bir restoranda yemek yiyen Önder’in güvenlik kamerası görüntülerinde, içeri girdiğinde keyifli ancak yorgun olduğu görülüyor. Çalışanlarla sohbet edip fotoğraf çektiren Önder’in yaklaşık yarım saat restoranda kaldığı öğrenildi. Evine döndükten bir süre sonra ise fenalaştığı bilgisi alındı.

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ZİYARETLER DEVAM EDİYOR

- Sırrı Süreyya Önder’in tedavi gördüğü hastaneye ziyaretler de sürüyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da hastaneye gelerek ziyarette bulundular. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın süreci yakından takip ettiğini vurgulayan Yılmaz, “Gereken her şey yapılıyor. Sırrı Bey bir siyasetçi, farklı düşünceleri olan bir insan ama her şeyden önce bir insan. Siyasi hayatımıza önemli katkılar yapmış bir şahsiyet. Sağlık mücadelesinden başarılı şekilde çıkacağına yürekten inanıyoruz” dedi.

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SÜREÇ AKSAMAZ

Yılmaz, Önder’in Terörsüz Türkiye sürecine katkısına da değinerek şunları söyledi: “Sırrı Bey’in yaklaşımıyla, üslubuyla terörsüz Türkiye sürecine çok büyüt katkıları olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunu da şükranla ifade etmek istiyoruz. Ancak bu süreç, kişileri aşan bir süreç. Siyasi iradeyle yürüyen bir süreç. Sayın Cumhurbaşkanımızın Terörsüz Türkiye hedefi aslında Türkiye Yüzyılı vizyonun bir parçası. Türkiye Yüzyılı barışın, kardeşliğin, huzurun yüzyılı olacak diyoruz.”