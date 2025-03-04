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Sırrı Süreyya Önder: Silah bırakmanın hiçbir şartı yok

Güncelleme Tarihi:

#Sırrı Süreyya Önder#Abdullah Öcalan#PKK
Oluşturulma Tarihi: Mart 04, 2025 11:39

DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, bölücü terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya fesih çağrısına ilişkin hiçbir şart veya ön şart olmadığını söyledi. Önder, "Şerefim üzerine temin ediyorum ki bu işin pazarlığı ya da şartı yok. Peki, bundan sonra ne olacak? Bundan sonra yürütülecek süreç için teknik, altyapı, hukuki, siyasi birtakım enstrümanlara ihtiyaç var. Bunlar da bu sürecin şartı değil ama gereğidir. Bu ülkeyi bölmeyeceğiz, böldürtmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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İmralı'dan PKK'ya yapılan "Kendinizi feshedin" açıklamasının ardından gözler, atılacak adımlara çevrildi. DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, "İlk aşama başarıyla tamamlandı. Kıymetli olan, stratejik olan, hayati olan, en önemli kısmı burasıydı. Çünkü herkes bir irade beyanında bulundu" dedi.

"BU İŞTE BİR PAZARLIĞIMIZ DA ŞARTIMIZ DA YOK"

Sırrı Süreyya Önder, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başlattığı sürece ilişkin gelinen durumu katıldığı canlı yayında anlattı. Sürecin hiçbir şartı olmadığını söyledi. "Şerefim üzerine temin ediyorum ki bu işin pazarlığı ya da şartı yok. Peki, bundan sonra ne olacak? Bundan sonra yürütülecek süreç için teknik, altyapı, hukuki, siyasi birtakım enstrümanlara ihtiyaç var. Bunlar da bu sürecin şartı değil ama gereğidir. Bu ülkeyi bölmeyeceğiz, böldürtmeyeceğiz" diye konuştu.

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"ÇAĞRI, İLKESEL OLARAK HERKESİ KAPSIYOR"

Önder'e PKK'ya yapılan silah çağrısının YPG'yi kapsayıp kapsamadığı da soruldu. Önder, "İlkesel olarak herkesi kapsıyor. Bu irade beyan edildi. Bu iradenin x alanda nasıl uygulanmasını da birlikte konuşalım, tartışalım, bir yere varalım. Ağırlıklı olarak tabii ki PKK'yı kapsıyor. Ana gövde o, kurduğu yapı o. Fakat YPG yapılanması da Öcalan'dan ilham ile ortaya çıkarılan bir yapıdır. Silahlar devre dışıdır. Bütün herkes için geçerlidir" ifadelerini kullandı.

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#Sırrı Süreyya Önder#Abdullah Öcalan#PKK

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