Sırrı Süreyya Önder kabri başında anıldı

Törene, Önder'in annesi Zeliha Önder, kızı Ceren Önder Kandemir, kardeşi Ali Önder, TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, bazı milletvekilleri, yakınları ve sevenleri katıldı.

Kur'an-ı Kerim okunması ve dualar edilmesinin ardından konuşan Bakırhan, hem kişiliği hem de mücadelesiyle önemli bir iz bırakan Önder'in yeri doldurulamaz bir kişi olduğunu söyledi.

Bakırhan, "Türkiye için barış için önemli bir isimdi. Bunca şey yaşayıp hala gülebilmek, mücadele etmek ve umutlu olduğumuzu göstermek karşıdakileri şaşırtıyordu. En zor zamanlarda bile bu mücadeleyi bugünlere getirdik." ifadelerini kullandı.

Önder'in barış vurgusuna dikkati çeken Bakırhan, şunları kaydetti:

"Hiçbir zaman sözünü eksiltmedi, hep üzerine koydu. İnsanların barışı dile getirmeye çekindiği dönemlerde Sırrı Süreyya her zaman barışa inandı, barışı savundu, bizi de barışa inandırdı. Bunca baskı altında bile barışın mümkün olduğunu bize öğretti. Anadolu'da bir söz vardır. 'Sözü söz etmek.' Asıl olan, sözü söz edendir, barışı barış edendir. Bizler de söz veriyoruz. Siz yoldaşların huzurunda, onun sözünü söz edeceğiz. Barışı bir gün mutlaka bu ülkeye getireceğiz."

"BİZE ÇOK BÜYÜK BİR MİRAS BIRAKTIN, KALICI VE ONURLU BİR BARIŞ"

TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ise Önder'in toplumun geniş kesimlerinde derin bir iz bıraktığını belirterek, "Bugün buraya gelen ve gelemeyen herkes aynı hüzünle aynı duyguyla Sırrı Süreyya'yı anıyor. Bir yıl önce milyonlarca evde aynı yas yaşandı." dedi.

Önder'in unutulmayacağını vurgulayan Buldan, şöyle devam etti:

"Seni yalnızca gülüşünle, esprilerinle, güzel yüzünle anmıyoruz. Aynı zamanda insanlığını, cesaretini, ferasetini de örnek alıyoruz. Barışa olan inancını, barış için verdiğin emeği, sunduğun katkıyı da anıyoruz. Sen hep, 'Barış gelsin de ne zaman gelirse gelsin ama mutlaka gelsin.' derdin. Bize çok büyük bir miras bıraktın, kalıcı ve onurlu bir barış. Verdiğin emeğin, gösterdiğin çabanın, yürüttüğün mücadelenin ne kadar büyük olduğunu en iyi bilenlerden biriyim, bunun en yakın tanıklarındanım. Burada bir kez daha söz vermek istiyorum, barışı mutlaka getireceğiz ve sana armağan edeceğiz."

Ceren Önder Kandemir babasına hitaben yaptığı konuşmada duygusal anlar yaşadı.

Kandemir, "Babacığım, bugün buraya dostlarınla geldik. Bedenen yanımda olmadığın bu bir yılda hem kendi dünyamızda hem de dışarıda yaşananları sana anlatmak istiyorum. Dostlarınla bir gün bile ayrılmadık, birbirimize tutunarak teselli bulmaya çalıştık." dedi.

Aile olarak Önder'in hatırasını yaşatmaya devam ettiklerini dile getiren Kandemir, "Can (torunu) bazen seni görüntülü aramak istese de kısa sürede durumu kavradı. Eve gelenlere fotoğraflarını gösteriyor, herkese senden bahsediyor. Buraya geldiğimizde kozalaklar toplayıp dedemin bahçesi, diyerek diziyor. Hatıralarına bakmak acı verir sanıyordum. Ama öyle tatlısın ki o bile neşe veriyor. Koca dünyaya gelince savaşlar çıktı, filler tepişti. Ama ülkemizde barışın inadı devam ediyor hala." diye konuştu.

Babasının hatırasını yaşatmaya devam edeceklerini kaydeden Kandemir, daha sonra babasının sesinden Adıyamanlı türkücü Kahtalı Mıçe olarak bilinen Mustafa Kahtalı'nın şiirini dinletti.

Sırrı Süreyya Önder'in kardeşi Ali Önder de yağmurlu havada kendilerini yalnız bırakmayanlara teşekkürlerini iletti.

Tören, edilen duaların ardından sona erdi.