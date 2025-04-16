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Sırrı Süreyya Önder ameliyata alındı

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#DEM Parti#Sırrı Süreyya Önder#Florance Nightingale Hastanesi
Sırrı Süreyya Önder ameliyata alındı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2025 07:00

TBMM Meclis Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Beşiktaş’taki evinde geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle dün akşam Florance Nightingale Hastanesi’ne kaldırıldı.

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DEM Parti’den yapılan açıklamada, “DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder bu akşam geçirdiği ciddi kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştır. Doktorlar tarafından gerekli müdahale yapılmıştır. İstanbul’da tedavisi süren Önder’in sağlık durumu titizlikle takip edilmektedir” ifadelerine yer verildi. Kalpten çıkan ana damarda yırtılma sebebiyle cerrahi müdahale yapıldığını belirten Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada Önder’in tedavisinin hastanede sürdüğü ifade edildi.

Sırrı Süreyya Önder ameliyata alındı

Milletvekili Pervin Buldan ve DEM Partililer hastanede gelişmeleri yakından takip etti.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hastane yönetimini arayarak Önder’in sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

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#DEM Parti#Sırrı Süreyya Önder#Florance Nightingale Hastanesi

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