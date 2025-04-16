Sırrı Süreyya Önder ameliyata alındı

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DEM Parti’den yapılan açıklamada, “DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder bu akşam geçirdiği ciddi kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştır. Doktorlar tarafından gerekli müdahale yapılmıştır. İstanbul’da tedavisi süren Önder’in sağlık durumu titizlikle takip edilmektedir” ifadelerine yer verildi. Kalpten çıkan ana damarda yırtılma sebebiyle cerrahi müdahale yapıldığını belirten Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada Önder’in tedavisinin hastanede sürdüğü ifade edildi.

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Milletvekili Pervin Buldan ve DEM Partililer hastanede gelişmeleri yakından takip etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hastane yönetimini arayarak Önder’in sağlık durumu hakkında bilgi aldı.