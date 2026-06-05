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Sırrı Sakık’la görüştü

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#DEM Parti#Sırrı Sakık
Sırrı Sakık’la görüştü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2026 07:00

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, önceki gün DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık ile görüştü. Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sakık şunları söyledi:

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“Görüşmemizde halkımızın barışa, demokrasiye ve adalete dair beklentilerini, ‘Demokratik Toplum ve Barış’ sürecinin somut adımlarla ilerlemesine yönelik talep ve umutlarını kendisine ilettim. Bu tarihsel sürecin günlük siyasetin çok üzerinde değerlendirilmesi gerektiğini, kanın, gözyaşının ve çatışmanın Türkiye’nin gündeminden tamamen çıkmasının toplumun ortak arzusu olduğunu ifade ettim. Ayrıca başta Ağrı olmak üzere bölgemizde ve ülkemizde yaşanan yoksulluk, sağlık hizmetlerine erişimdeki sorunlar, işsizlik ve göç gibi temel meseleleri gündeme getirerek çözüm önerilerimizi paylaştım. Gerçekleştirilen bu görüşmenin, sorunların çözümüne ve ülkemizde barışın güçlenmesine katkı sunmasını temenni ediyor ve teşekkür ediyorum.”      

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#DEM Parti#Sırrı Sakık

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