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Sırp organize suç örgütü liderini öldüren zanlılar yakalandı

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#Jovan Vukotiç#EGM#Türkiye
Sırp organize suç örgütü liderini öldüren zanlılar yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2022 21:46

SIRP organize suç örgütü lideri Jovan Vukotiç’i öldüren zanlılar, İstanbul Emniyeti’nin operasyonuyla yakalandı. Operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

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Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, "Türkiye’de 3 yıl önce yakalanan ve Sırbistan’a teslim edildikten sonra orada serbest bırakılan, yasadışı yollarla tekrar Türkiye gelen Sırbistan’da ’SKALJARİ’ isimli organize suç örgütü yöneticilerinden Jovan Vukotiç, İstanbul Şişlide motorlu iki şahıs tarafından aracına gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda öldürülmüş, araç içerisinde bulunan eşi, çocuğu ve şoförü sağ olarak kurtulmuştu. Olayla ilgili İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü geniş çaplı çalışma başlattı. Bu çalışma sonrası saldırıyı, Kavac isimi suç örgütü yöneticisi olan Radoje Zivkovic isimli şahsın, ülkemizdeki bağlantıları aracılığıyla gerçekleştirdiği belirlendi. 16 Eylül 2022 günü yapılan operasyonla Radoje Zivkovic ve Zdravko Perunovic isimli şahıslarla birlikte toplam 12 şahıs gözaltına alındı. Şahıslarla birlikte 11 adet sahte kimlik, 6 adet sahte pasaport ve olayda kullanılan 2 adet silah ele geçirildi" ifadeleri kullanıldı.

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#Jovan Vukotiç#EGM#Türkiye

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