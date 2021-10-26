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Sırp modeli dövdüğü iddia edilen yönetmenin davasında yeni gelişme!

#Darp#Model#Tanja Dukiç
Sırp modeli dövdüğü iddia edilen yönetmenin davasında yeni gelişme

Ortaköy'de beraber yaşadıkları evde, kıskançlık nedeniyle yaşanan tartışmada Sırp model Tanja Dukiç'i darbedip saatlerce odaya kilitlediği iddiasıyla "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 7 yıla kadar hapsi istenen organizatör ve yönetmen Çağrı Reşat Mehmet Tortop'un dava dosyası, suçun "Yaralama" suçuna dönüşme ihtimali nedeniyle Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi.

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İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Çağrı Reşat Mehmet Tortop ve taraf avukatları katıldı.

Duruşma savcısı, sanık hakkında "Hürriyeti tahdit" suçundan dava açılmışsa da eylemin bir bütün olarak basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek şekilde kasten yaralama suçuna dönüşerek uzlaşmaya tabi suç kapsamında kalabileceğinden dosyanın Uzlaştırma Bürosu'na gönderilmesini talep etti. Söz alan sanık Çağrı Reşat Mehmet Tortop ise "Şikayetçi bipolar hastasıdır. Tanıklarımız bunları söylemişlerdir. Kamuoyu baskısının sizleri yanıltmasından korkuyorum" dedi. Mahkeme, sanığa atılı suçun vasfının dönüşme ihtimali nedeniyle yaralama suçu yönünden dosyanın Uzlaştırma Bürosu'na gönderilmesine karar verdi. Duruşma, ertelendi.

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İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, 2 Haziran 2019'da sanık Çağrı Reşat Mehmet Tortop ve Tanja Dukiç arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktığı, sanığın elleriyle vurmak suretiyle Dukiç'i yaraladığı, bıçak ile tehdit ederek odaya kilitlediği, Dukiç'e ait adli muayene raporunda, yaralanmanın gerçekleştiğinin tespit edildiği vurgulandı. Sanık Tortop hakkında, "Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istendi. 9 Eylül'de görülen duruşmada, mütalaasını veren duruşma savcısı ise sanığın "Kasten yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapsini talep etmişti.

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