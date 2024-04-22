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Sırp çete liderinin öldürülmesi davasında GPS cihazı detayı

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#İSTANBUL#Polis#GPS
Sırp çete liderinin öldürülmesi davasında GPS cihazı detayı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2024 17:27

Sırp organize suç örgütü lideri Jovan Vukotiç’in silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin 8'i tutuklu 18 sanığın yargılandığı davada, araca konulan GPS takip cihazıyla ilgili bilirkişi raporu mahkemeye ulaştı. Raporda GPS cihazının 60 saniyede yerleştirilip kapatılabilir olduğu ifade edildi.

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Karadağ'da Skaljarskı ile Kavackı suç örgütleri arasında uyuşturucu savaşı İstanbul'a da sıçramıştı. Skaljarskı'nin birçok üyesinin öldürülmesi sonrasında Jovan Vukotiç, olası bir eylemden kaçmak amacıyla 2 Ekim 2021'de Türkiye'ye geldi. İddiaya göre, Kavackı suç örgütü Türkiye'deki etkin mafya gruplarının gücünü kullanarak Vukotiç'e karşı saldırı planladı. Şişli'de 8 Eylül 2022'de saat 19.55 sıralarında Jovan Vukotiç birliktelik yaşadığı Masa Mısıc ve oğullarıyla birlikte bulunduğu otomobilde motosikletli kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Saldırıyı Kavackı suç örgütü yöneticisi Radoje Zivkovic'in Türkiye'deki bağlantıları aracılığıyla gerçekleştirdiği tespit edildi. Bunun üzerine düzenlenen operasyonla Zivkovic ve suça yardım edenler yakalandı.

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İKİ AYRI DAVA BİRLEŞTİRİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma sonucunda Zivkovic'in de aralarında bulunduğu 16 kişiye dava açıldı. İddianamede, örgüt yöneticisi konumundaki şüpheliler Radoje Zıvkovıc ve Milan Vujotıc hakkında, "Silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek", "Tasarlayarak kasten adam öldürme" ve "Resmi belgede sahtecilik" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 7 yıldan 17 yıla kadar hapis cezası talep edildi. 6 şüpheli hakkında "Silahlı suç örgütüne üye olma, Tasarlayarak kasten adam öldürme" suçlarından 2 yıl 6 aydan 6 yıla ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası; 8 şüphelinin ise, "Örgüte üye olmamakla birlikte yardım etmek" ve "Tasarlayarak adam öldürme" suçlarından 1 yıldan 2 yıla kadar hapis ve ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları istendi. Yargılama sürerken Skaljari çetesinin yüksek dereceli üyelerinden Risto Mijanoviç'in Sarıyer'deki Ormanada villalarında işkenceyle öldürülmesine ilişkin sanıklar Radoje Zıvkovıc ve Milan Vujotıc'in de arasında bulunduğu 4 sanığa açılan dava, hukuki irtibat nedeniyle ilk davayla birleştirilmişti.

Sırp çete liderinin öldürülmesi davasında GPS cihazı detayı

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DAVAYA DEVAM EDİLDİ

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesinde 8'i tutuklu 18 sanıklı davanın bugün görülen duruşmasında, bazı tutuklu sanıklar cezaevinden getirilirken, bir kısım tutuklu sanık ise Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

Sırp çete liderinin öldürülmesi davasında GPS cihazı detayı

"60 SANİYEDE KAPATILABİLİR"

Suç örgütü lideri Jovan Vukotiç'in aracına konulan GPS takip cihazı, iki makine mühendisi ve polis memurundan oluşan bilirkişi heyeti tarafından 19 Şubat 2024'te İstanbul Adliyesinin C kapısında incelendi. 34 DMJ 004 plakalı Opel markalı araçta incelemeler sonucu hazırlanan raporda 34 DMJ 004 plakalı araç üzerinde yapılan inceleme yapıldığı kaydedildi. Raporda, aracın şasisinin bir bölümü olan sol arka çamurluk ile bagaj arasındaki boşluğun, başka bir müdahaleye gerek kalmadan, altına yatılarak hiçbir el aletine ihtiyaç duyulmadan havalandırma ızgarası sadece çekilerek sökülmesiyle ortaya çıkartılabilir ve bu bölgeye bahsi geçen GPS takip cihazı uygun boyutta olduğu takdirde en geç 60 saniyede yerleştirilip kapatılabilir olduğu ifade edildi.

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Sırp çete liderinin öldürülmesi davasında GPS cihazı detayı

DOSYA MÜTALAAYA GÖNDERİLDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu olan sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Mütalaanın hazırlanması için dosyanın savcılığa gönderilmesine karar verilen duruşma 8 Temmuz 2024 tarihine erteledi.

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#İSTANBUL#Polis#GPS

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