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Sırp çete liderinin cesedi bulunamamıştı... Öldürüldüğü villada keşif yapılacak

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#Rosto Mijonovik#Sırp Çete#Sarıyer
Sırp çete liderinin cesedi bulunamamıştı... Öldürüldüğü villada keşif yapılacak
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2023 13:25

İnterpol'ün kırmızı bültenle aradığı ve adı uyuşturucu kaçakçılığına karışan Sırp çete lideri Zeljko Bojanic'in, Sırp uyruklu Rosto Mijonovik'i öldürdüğü şüphesiyle Sarıyer'de kaldığı villada yakalanmıştı. Mijonovik'in cesedinin villanın bahçesine gömüldüğü iddiaları üzerine bahçede kazı yapılmış ancak ceset bulunamamıştı. Mahkeme kararıyla villada bugün keşif yapıldı.

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Karadağ’da bulunan Skaljari çetesinin yöneticilerinden olduğu iddia edilen Risto Mijianoviç'in, Sarıyer’de bir restorandan kaçırıldıktan sonra bir villada işkence yapılarak öldürülmesi ile ilgili iddianame düzenlenmişti.

Sırp çete liderinin cesedi bulunamamıştı... Öldürüldüğü villada keşif yapılacak

İddianamede, Mijanoviç'in Sarıyer Uskumruköy'de bulunan bir restoranda tuzağa düşürülerek kaçırıldığı, işkence edildikten sonra 10 Kasım 2020 günü öldürüldüğü, cesedinin hafif ticari araçla restoran yakınında bulunan Zeljko Bojaniç'e ait villanın arkasına gömüldüğü öne sürülmüştü.

Sırp çete liderinin cesedi bulunamamıştı... Öldürüldüğü villada keşif yapılacak

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İddialar üzerine villada kazı yapılmış ancak ceset bulunamamıştı. Davanın görüldüğü 40. Ağır Ceza Hahkemesi’nde villada yeniden keşif yapılmasına karar verildi. Villada keşif yapacak heyet bugün saat 11.00’de villanın bulunduğu siteye geldi. Yaklaşık 1 saat çalışma yapan ekipler, daha sonra villadan ayrıldı.

Sırp çete liderinin cesedi bulunamamıştı... Öldürüldüğü villada keşif yapılacak

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#Rosto Mijonovik#Sırp Çete#Sarıyer

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