Sırp çete liderinin cesedi bulunamamıştı... Öldürüldüğü villada keşif yapılacak

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Karadağ’da bulunan Skaljari çetesinin yöneticilerinden olduğu iddia edilen Risto Mijianoviç'in, Sarıyer’de bir restorandan kaçırıldıktan sonra bir villada işkence yapılarak öldürülmesi ile ilgili iddianame düzenlenmişti.

İddianamede, Mijanoviç'in Sarıyer Uskumruköy'de bulunan bir restoranda tuzağa düşürülerek kaçırıldığı, işkence edildikten sonra 10 Kasım 2020 günü öldürüldüğü, cesedinin hafif ticari araçla restoran yakınında bulunan Zeljko Bojaniç'e ait villanın arkasına gömüldüğü öne sürülmüştü.

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İddialar üzerine villada kazı yapılmış ancak ceset bulunamamıştı. Davanın görüldüğü 40. Ağır Ceza Hahkemesi’nde villada yeniden keşif yapılmasına karar verildi. Villada keşif yapacak heyet bugün saat 11.00’de villanın bulunduğu siteye geldi. Yaklaşık 1 saat çalışma yapan ekipler, daha sonra villadan ayrıldı.