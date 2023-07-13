Sırp çete lideri Jovan Vukotiç'in ölümü... Cinayetin kilit ismi Yakup Doğan Türkiye’ye getirildi

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Sırp suç örgütü lideri Jovan Vukotiç, 9 Eylül'de Şişli'de trafikte seyir halindeyken motosikletli 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda Vukotiç hayatını kaybederken eşi, çocukları ve şoförü sağ kurtulmuştu.

İNCELEMELER MOTOR VE TAKİP EDEN ARAÇ ÜZERİNE YOĞUNLAŞMIŞTI

Organize polisi, Vukotiç'in öldürüldüğü yerden başlayarak 200 noktada bin 700 saat kamera kaydını inceledi. Bu şekilde motosikletin güzergahını çizen polis, olay günü Vukotiç’i takip eden bir araç olduğunu da tespit etti.

Aracın plakasını belirleyen ekipler, incelemeleri motosiklet ve araç üzerine yoğunlaştırdı. Yapılan çalışmalarda motoru kullanan kişinin kırmızı bültenle aranan Barış Boyun'un lideri olduğu suç örgütü üyesi Yakup Doğan, Vukotiç'e silahla ateş eden kişinin ise yine aynı örgüt üyesi Emircan Sümer olduğu anlaşılmıştı.

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SIRP SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİNİN ÖLDÜRÜLMESİ; YAKUP DOĞAN TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Sırp suç örgütü lideri Juvan Vukotic'e silahlı saldırıda motosikleti kullandığı belirlenen ve hakkında kırmızı bülten bulunan Yakup Doğan, Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi.