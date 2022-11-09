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Sırp çete lideri Bojanic Sarıyer'de yakalanmıştı: İfadesi ortaya çıktı

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#Zeljko Bojanic#Interpol#Sarıyer
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2022 13:50

Interpol'ün kırmızı bülten ile aradığı Sırp çete lideri, cinayet şüphesiyle İstanbul’da gözaltına alınmıştı. CNN TÜRK muhabiri Ceylan Sever, Zeljko Bojanic'in Suç Ceza Hakimliği'ndeki ifadesinin detaylarını canlı yayında aktardı.

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Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı ve adı uyuşturucu kaçakçılığına karışan Sırp çete lideri Zeljko Bojanic, Sarıyer'deki bir villada yakalanmıştı. Sırp çete liderinin bahçeye bir şey gömdüğü iddiası üzerine villanın bahçesinde karış karış yapılan kazı çalışması, havadan görüntülendi.

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İstanbul’da Sırp çete lideri Zeljko Bojanic yakalandıİstanbul’da Sırp çete lideri Zeljko Bojanic yakalandıHaberi görüntüle

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı, adı uyuşturucu kaçakçılığına karışan Sırp çete lideri Zeljko Bojanic'in 2 Kasım günü kaldığı villanın bahçesine bir şey gömdüğü ihbarını alması üzerine Sarıyer ilçesi Zekeriyaköy Mahallesi'nde bulunan adreste kazı çalışması başlatmıştı.

Zeljko Bojanic'in yakalandığı öğrenilirken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada herhangi bir bulguya rastlanılmadığı duyurulmuştu.

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Sırp çete lideri Bojanic Sarıyerde yakalanmıştı: İfadesi ortaya çıktı

 

ÇETE LİDERİNİN EVİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Yakalanan çete lideri Bojanic’in kaldığı ev, dron ile görüntülendi. Görüntülerde, bir şahsın kazı çalışması yaptığı anlaşılıyor.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

CNN TÜRK muhabiri Ceylan Sever, Zeljko Bojanic'in Suç Ceza Hakimliği'ndeki ifadesinin detaylarını aktardı...

Ben Karadağ'da doğdum, büyüdüm. Burada kendisine isnat edilen Sırp çete lideri ifadesini de çürütmeye yönelik bir açıklaması var. Kendisinin Karadağ'lı olduğunu ileri sürüyor şüpheli. Ben oradayken şüphelilerin çoğu, bu öldürme eylemine katıldığı ileri sürülen diğer yabancı uyruklu ve çete üyesi olduğu iddia edilen kişilerle kendisinin 20 yaş kadar bir farklarının olduğunu, bu nedenle de Aslında bu kişilerin örgütüne üye olamayacağını söylüyor.

Sırp çete lideri Bojanic Sarıyerde yakalanmıştı: İfadesi ortaya çıktı

"ŞAHSI TANIMIYORUM"

Karadağ'dan 2010 yılında ayrıldığını, 10 yıl boyunca herhangi bir adım atmadığını ve bu örgüte de üye olmadığını ileri sürüyor. Telefonundan çıkan görüntülerle ilgili de fotoğrafları Karadağ'daki yakınlarım gönderdi. Fotoğraftaki kişilere avukat bulabilmem için ve ben de kendi avukatıma yönlendirdim diyor. Polisler evime geldiğinde ben ilgili şahsın öldüğünü öğrendim ve kendisini tanımıyorum. Bahçemde yapılan kazıda da herhangi bir şey çıkmamıştır. Bu nedenle suçsuzum diyerek tahliyesini talep ediyor.

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TUTUKLANARAK CEZAEVİNE SEVK EDİLDİ

Savcılık telefonundan çıkan deliller nedeniyle tutuklanarak cezaevine sevkine karar veriyor.

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#Zeljko Bojanic#Interpol#Sarıyer

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