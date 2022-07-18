Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Şırnak'tan İstanbul'a kadar koltukların arasında yolculuk: Otobüs firmasına para cezası

#Şırnak#İstanbul#Yolcu Otobüsü

Şırnak Cizre'den İstanbul'a gelen yolcu otobüsünde 4 kişinin koltukların arasında yatarak yolculuk yaptığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından polis harekete geçti. Otogarda bekledikleri otobüsün gelmesiyle işlem yapan ekipler, firmaya 6 bin 431 lira para cezası kesti.

Haberin Devamı

Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle şehirlerarası otobüslerde yoğunluk yaşandı. Birçok kişi tatil dönüşü otobüs bileti bulamadı. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda kapasitesinin üzerinde yolcu alınan otobüste 4 kişinin koltukların arasında yatarak yolculuk yaptığı görüldü.

Görüntüler üzerine harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil trafik amirliği ekipleri, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda otobüsün gelmesini bekledi. Şırnak Cizre'den İstanbul'a yolcu taşıyan otobüs otogara ulaştığında polis işlem yaptı. Karayolları Taşıma Kanunu kapsamında, taşıma sınırı üzerinde yolcu taşıyan otobüs firmasına yolcu başına bin 608'er lira olmak üzere toplamda 6 bin 432 lira ceza kesildi.

Şırnaktan İstanbula kadar koltukların arasında yolculuk: Otobüs firmasına para cezası

Haberin Devamı

"O ARKADAŞIMIZ RAHATSIZ OLDUĞUNDAN YARDIMCI OLMAK ZORUNDA KALDIK"

Otobüs firması bölge temsilcisi Mehmet Can, "Bir aile vardı, içlerinden biri belinden rahatsızdı. Bizden rica edince diğer yolculardan izin alarak ona yardımcı olduk. Ara yolcu gibi bir olay yok. Bu abartılmış. Onun için memur arkadaşlar tespitlerini yaptı. Araçlarımızda hiçbir eksiğimiz yok. Yolcu listemize kadar çıkarttık, kendilerine sunduk. O arkadaşımız rahatsız olduğundan yardımcı olmak zorunda kaldık. Onu ve ailesini yolda indirmişler. Ona yer verdiği için kimse üzerine basıp geçmesinler diye basamağa almışlar. Vatandaş görmüş hemen çekmiş" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şırnak#İstanbul#Yolcu Otobüsü

BAKMADAN GEÇME!

Korkunç cinayet 40 yıl sonra aydınlandı Katili 1 santimetrelik saç teli yakalattı... Bu adam tam bir canavar

Korkunç cinayet 40 yıl sonra aydınlandı! Katili 1 santimetrelik saç teli yakalattı... "Bu adam tam bir canavar"

#Anne Pham
Dünyanın izlediği maçların Türk hakemi: Esin Kıratlı

Dünyanın izlediği maçların Türk hakemi: Esin Kıratlı

#Esin Kıratlı
26 yılın en sert freni

26 yılın en sert freni

#Otomotiv Sektörü

BAKMADAN GEÇME!

Korkunç cinayet 40 yıl sonra aydınlandı Katili 1 santimetrelik saç teli yakalattı... Bu adam tam bir canavar

Korkunç cinayet 40 yıl sonra aydınlandı! Katili 1 santimetrelik saç teli yakalattı... "Bu adam tam bir canavar"

#Anne Pham
Dünyanın izlediği maçların Türk hakemi: Esin Kıratlı

Dünyanın izlediği maçların Türk hakemi: Esin Kıratlı

#Esin Kıratlı
26 yılın en sert freni

26 yılın en sert freni

#Otomotiv Sektörü