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Gündem
AA
Haber Giriş: 21.12.2020 - 20:52 | Son Güncelleme:

Şırnak'taki uyuşturucu operasyonunda 7 kişi tutuklandı

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Şırnak'taki uyuşturucu operasyonunda 7 kişi tutuklandı
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 kişiden 7'si tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 19 Aralık'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonda yakalanan 11 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.İ, A.V.B, Y.K, M.E.İ, B.Z, S.C. ve M.Ç. tutuklandı, F.D, C.A, K.O. ve F.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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