Şırnak’taki terör operasyonunda 12 gözaltı

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Terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Şırnak İl merkezi ve ilçelerinde FETÖ/PDY - PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve bilgilendirme ve önleyici faaliyetlere yönelik il genelinde yapılan operasyonda toplam 12 şüpheli gözaltına alındı.

6 şüpheli sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı. 2 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 1 şüpheli ilgili birime teslim edildi. 3 şüpheli ise çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.