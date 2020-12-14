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Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)
Haber Giriş: 14.12.2020 - 12:50 | Son Güncelleme:

Şırnak'taki kaçakçılık operasyonunda 1 tutuklama

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Şırnak'taki kaçakçılık operasyonunda 1 tutuklama
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ŞIRNAK'ta, polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 21 şüpheliden 1'i, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında, 7-13 Aralık'ta kent genelinde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 21 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 1 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Operasyonlarda 47 gram metamfetamin, 4 gram esrar, 2 gram eroin, 180 paket kaçak sigara ele geçirildiği belirtildi.

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