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Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)
Haber Giriş: 24.08.2020 - 11:43 |  Son Güncelleme:

Şırnak'taki kaçakçılık operasyonlarında 36 gözaltı

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Şırnak'taki kaçakçılık operasyonlarında 36 gözaltı
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ŞIRNAK'ta, kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonlarda, 36 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında, 17- 23 Ağustos'ta çeşitli operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 20 gram metamfetamin, 5 gram esrar, 1 gram eroin, gümrük kaçağı 600 paket sigara, 270 puro, 170 paket elektronik sigara tütünü, 47 kaçak cep telefonu ve 382 şişe tıbbi ilaç ele geçirildi. Operasyonlarda 36 şüpheli, gözaltına alındı.

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