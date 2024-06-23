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Şırnak'taki anız yangını, rüzgarın etkisiyle yeniden başlayıp 7 köyü etkiledi: Müdahale sürüyor

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#Şırnak#Anız Yangını#Müdahale
Şırnaktaki anız yangını, rüzgarın etkisiyle yeniden başlayıp 7 köyü etkiledi: Müdahale sürüyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2024 02:54

Şırnak’ın İdil ilçesine bağlı Tepecik köyünde sabah saatlerinde çıkıp, akşam saatlerinde kontrol altına alınan anız yangını, rüzgarın da etkisiyle yeniden başladı. 7 köyü etkileyen yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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Şırnak’ın İdil İlçesine bağlı Tepecik köyünde sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı. Köylülerin ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, akşam saatlerinde kontrol altına alındı. Rüzgarın da etkisiyle tekrar başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek çevresindeki 7 köyü etkiledi. 

Yangını söndürmek için çevre belediyelerden ekipler sevk edilirken, İdil Belediyesi’nden yapılan açıklamada, "Suriye tarafından rüzgarın etkisi ile hızla ilerleyen anız yangını İdil ilçesine bağlı 7 köyü etkilemiştir. Yangın haberi üzerine İdil Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı yangını söndürmek için araç ve ekiplerimizle birlikte yangının olduğu bölgeye intikal etmiştir. Sınır hattı boyunca süren yangını söndürmek için Cizre Belediyesi ve Silopi Belediyesi araç ve ekipleriyle birlikte bölgeye intikal etmiştir" denildi.

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#Şırnak#Anız Yangını#Müdahale

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